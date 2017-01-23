تجدید نظر در نوع برگزاری مسابقات کشتی/ تلفیقی از دو روش مبارزات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لایق با بیان این مطلب افزود: این طرح که در جهت اصلاح الگوی رقابت تیم به تیم در جلسه پیشین روسای هیئت های کشتی مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد از رقابت های نوجوانان قهرمانی کشور در بهمن ماه سال جاری اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: الگوی رقابت تیم به تیم، انگیزه و توجه ویژه ای را میان کشورهای متقاضی شرکت، در مسابقات بین المللی در ایران ایجاد نموده، بطوری که یکی از مواردی که کشورها پیش از ارسال دعوتنامه مسابقات، برای شرکت در مسابقات بین المللی در ایران پیگیری می کنند، این است که، آیا برگزاری رقابت ها بصورت تیم به تیم خواهد بود؟

لایق افزود: در واقع آنها جدای از جذابیت رقابت تیم به تیم و نیز انگیزه بالایی که در مربیان و کشتی گیران، با ایجاد روحیه تیمی ایجاد می‌کند، بخوبی می‌دانند حضور در رقابت انفرادی آن هم در میان انبوه کشتی گیران کشورهای صاحب کشتی، برای اکثر کشتی گیران شرکت کننده، یعنی حذف زودهنگام. زیرا کمتر کشتی گیری می تواند در رقابتهای انفرادی از گذر مبارزه با چندین کشتی گیر برجسته یک کشور صاحب کشتی در یک وزن، پیروز بیرون بیاید. اما رقابت تیم به تیم، فرصت محک خوردن یک کشتی گیر در چند مسابقه کشتی را فراهم میکند.

مربی پیشین تیم ملی تصریح کرد: اما جدای از ویژگی های مثبت متعددی که می توان برای الگوی رقابت تیم به تیم برشمرد، این الگو نواقصی نیز دارد و یکی از آن نواقص این است که الگوی رقابت تیمی، بخشی از رقابت انفرادی میان کشتی گیران برتر در هر وزن را متاثر از نتیجه تیمی کشتی گیران ذیربط، حذف می کند.

وی تاکید کرد: براین اساس طرح برگزاری رقابت های تیم به تیم ، رتبه بندی انفرادی در هفدهمین سمینار هیات های کشتی استانها مطرح شد.

لایق گفت: دراین طرح کشتی گیران برتر هر وزن در انتهای رقابتهای تیم به تیم، برمبنای تعداد برد بیشتر، مسابقات رده بندی اول- دومی، سوم- چهارمی و پنجم-ششمی را برگزار می کنند. یعنی یک کشتی به تعداد کشتی نفرات برتر هر وزن براساس تعیین رده بندی انفرادی اضافه میشود.

لایق افزود: در این صورت حتی اگر تیم وابسته به یکی از ستاره های برجسته در یک وزن، در رتبه های پایین جدول قرار بگیرد، اما کشتی گیر ستاره اش، در نتایج کشتی هایش، تعداد پیروزی بالایی داشته باشد، آن کشتی گیر این شانس را دارد، با سایر ستاره های آن وزن، مسابقات رده بندی انفرادی را برگزار کند.

لایق اظهار داشت: قرار بود رقابت های بین المللی جام تختی هم به همین شیوه تیمی - انفرادی برگزار شود و حتی در دعوتنامه ارسالی به کشورها هم این موضوع اعلام شده بود اما به دلیل استقبال بالای تیم ها، زمان محدود و فشردگی مسابقات در جلسه هماهنگی تیم ها در روز وزن کشی در مشهد اعلام شد، مسابقات صرفا بصورت تیمی برگزارمی شود.

وی گفت: قطعا در شیوه جدید هم ایراداتی وجود دارد که پس از ارزیابی در مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور اشکالات رفع و در جلسه آتی سمینار هیت ها مجددا بررسی خواهد شد.

لایق در پایان خاطرنشان کرد: به هرحال هر حرکت جدیدی تا تکمیل آن حرکت، فراز و نشیب های خاص خود را دارد. مهم این است که ضمن پایداری در راه، با دقت مسیر اصلاح و تکامل اجرایی شدن یک اندیشه را دنبال کنیم و طرح تیمی- انفرادی مانند طرح باشگاه‌های جهان که با استقبال چشم گیری در دنیای کشتی روبه رو شد، ظرفیت خوبی برای جهانی شدن دارد.