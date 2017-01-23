۵۰درصد از واحدهای مسکونی وتجاری یاسوج ایمن نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبری تبار درآیین گرامیداشت یاد وخاطره آتش نشانان شهید پلاسکو گفت: براساس بررسیهای انجام شده نیمی از واحدهای مسکونی وتجاری یاسوج در مقابل حوادثی نظیرآتش سوزی وسوانح دیگر ایمن نیستند.

وی بیان کرد: بخشی اعظم این واحدها فاقد طرح جامع وتفصیلی و نقشه استاندارد بوده وبخش دیگر به صورت غیرمجاز وفاقد نظارت کارشناسان شهری احداث شده است .

وی اظهار داشت: برای مقاوم سازی این واحدها باید اقدام عاجلی ازسوی مسوولان ودست اندرکاران شهرسازی صورت گیرد.

عضو شورای اسلامی شهریاسوج گفت: بررسیها نشان می دهد واحدهای تجاری استاندارد لازم وایمنی کافی نداشته وباید ایمن سازی شوند به گونه ای که همه این واحدها درهسته مرکزی شهریاسوج واقع شده است.

اکبری تبارافزود: بارها در مناسبت های مختلف این مسئله تاکید شده که بسیاری از ساختمان های مسکونی ، تجاری وحتی اداری باید به لحاظ ایستایی پایدار باشد اما به لحاظ ایمنی وضعیت خوبی ندارد و بسیاری از آن فاقد سیستم اطفای حریق هستند.