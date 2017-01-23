آتش نشانان سربازان فداکار و همیشه در صحنه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر مقدم در مراسم پاسداشت شهدای آتش نشان که صبح دوشنبه در ایستگاه آتش نشانی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: آتش نشانان به هر عملیاتی که می روند دیگر امید برگشت ندارند و این شغل تنها به عشق نجات جان انسانها برای ما شیرین وگوار و سختی های آن قابل تحمل است.

وی افزود: آتش نشانی فقط یک شغل نیست بلکه عشقی است که باعاطفه، ایمان و شجاعت آمیخته شده و حریمی را ایجاد کرده که هیچ محدودیتی برای آن متصور نیست و تنها انسانیت در آن موج می زند.

رئیس شورای اسلامی شهر شادگان ادامه داد: در حادثه پلاسکو شاهد بودیم برخی افراد با ساختمان در حال سوختن سلفی گرفتند و این حرکت برای ما رنج آور بود که در شرایطی که برخی جان داده بودند شاهد افراد اینگونه بودیم.

وی یادآورشد: آنچه در حادثه ساختمان پلاسکو، ملت و اهل عالم مشاهده کردند ایثارگری و فداکاری بود و آتش‌نشانان به عنوان انسانهای شجاع و ایثارگر با به خطر انداختن جان خود به دل آتش زدند تا نجات بخش دیگران باشند که این روحیه باید الگو برای همه ما باشد.

مقدم در خاتمه گفت: آتش نشانی از مشاغل پرخطر و حساس است که خدمات آن جامعه را ایمن و آرامش مردم را تامین می کند.