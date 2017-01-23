سید وحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتسال آتلیه طهران قم امسال در لیگ دسته اول فوتسال ایران حضور دارد و خود را برای حضوری پر قدرت در نیم فصل دوم این مسابقات آماده می‌کند.



وی افزود: آتلیه طهران در جدول ۹ تیمی گروه یک مسابقات لیگ دسته اول کشور در رده سوم جدول قرار گرفته است و امید زیادی به موفقیت در دور برگشت و صعود به مرحله نهایی دارد و بازیکنان آتلیه طهران شرایط مناسبی برای ادامه کار دارند.



سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران قم گفت: در نیم فصل یک بازیکن جدید جذب می‌کنیم و با اضافه شدن این بازیکن به دنبال تقویت تیم هستیم البته مشکل فنی چندانی نداریم و باید در بخش دفاعی کار بیشتری انجام دهیم و نتایج بهتری در دور برگشت بگیریم گرچه می دانیم که کار در دور برگشت دشوارتر است.



غیاثی بیان داشت: امتیاز ویژه تیم آتلیه طهران پیروزی‌های این تیم در خانه است به طوری که ما در نیم فصل اول در بازی‌های خانگی حتی یک امتیاز هم از دست ندادیم اما در نیم فصل دوم ضمن حفظ ادامه این روند و استفاده از امتیاز میزبانی باید به دنبال نمایش بهتری در بازی‌های خارج از خانه باشیم.



وی عنوان کرد: آتلیه طهران در بازی‌های خارج از خانه نتایج خوبی کسب نکرد و به این امر کاملاً واقف هستیم اما می دانیم که برای صعود، موفقیت در بازی‌های خانگی کافی نیست و باید در دور برگشت در بیرون از قم نیز تیم سخت کوش تری برای پیروزی باشیم.



سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران قم تصریح کرد: آتلیه طهران در آغاز دور برگشت لیگ دسته اول فوتسال ایران باید در قم به دیدار تیم منصف قائم شهر که خود از تیم‌های مدعی صعود است برود و سپس در تهران با پاس قوامین انتهای جدولی دیدار کند.