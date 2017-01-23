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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۲

رئیس سازمان برنامه و بودجه گلستان:

گلستان مُکلف به ایجاد ۱۵۰۰ هکتار کشت گلخانه ای است

گلستان مُکلف به ایجاد ۱۵۰۰ هکتار کشت گلخانه ای است

گرگان- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گلستان گفت: گلستان مکلف به ایجاد ۱۵۰۰ هکتار کشت گلخانه ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، حسین پیش قدم، با اشاره به تکلیف استان برای ایجاد یک هزار و ۵۰۰ هکتار کشت گلخانه ای در استان طی برنامه های ششم و هفتم توسعه، اظهار کرد: بر اساس فرمت اعلام شده گلستان باید در سال ۹۵، ۲۵ هکتار از اراضی خود را به کشت گلخانه ای اختصاص دهد که با رفع مشکلات شهرک گلخانه ای قربان آباد به وسعت ۱۴ هکتار مسیر می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان از اجرای سامانه رصد پروژه ها تحت عنوان نیلپای دو خبر داد و گفت: بسته حمایت از اشتغال پایدار به استانداران ابلاغ شده و همچنین مکاتباتی با فرمانداران در خصوص احصاء و اولویت بندی فرصت های سرمایه گذاری در سطح خرد، متوسط و بزرگ با مشارکت دستگاه های اجرایی صورت گرفته است.

وی با اشاره به پروژه های محوری استان که نیاز است در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد، گفت: ۱۷ پروژه توسعه ای استان در ۶ دستگاه های اجرایی احصا شده که پیگیری اجرای آن می توان تاثیر مناسبی در رشد استان داشته باشد.

وی افزود: بیش از ۱۱۲میلیارد تومان برای زهکشی ۵۲ هزار هکتار از اراضی استان تخصیص یافته که باید فراخوان پیمانکار آن توسط دو دستگاه جهاد کشاورزی و آب منطقه ای انجام شود.

کد مطلب 3884842

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