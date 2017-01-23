به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به صدور دستوری از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیل کمیته ای متشکل از رییس سازمان امور مالیاتی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و رییس کل بیمه مرکزی برای رسیدگی با فوریت به وضعیت همه واحدهای فعال درمجتمع پلاسکو تهران، بیان داشت: دراین حادثه همه مسئولان باید ورود کنند، تاکنون نیروهای امدادی و انتظامی برای مدیریت این بحران تلاش کرده اند و پس از این باید وضعیت چندهزار خانواری که بی سروسامان بوده، شغلی نداشته و خسارات زیادی بر آنها وارد شده، سامان یابد.

وی با بیان اینکه با شروع کار مجلس، کمیسیون اقتصادی از مسئولان مربوطه در حوزه اقتصادی دعوت می کند، تا برنامه آنها را در حادثه پلاسکو بررسی کند که خوشبختانه وزارت اقتصاد و امور دارایی دراین امر پیشقدم شده و با تشکیل کمیته ای درخصوص بیمه، مالیات‌ها و بدهی‌های بانکی به کسبه پلاسکو کمک می کند.

نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانک ها باید بدهی کسبه پلاسکو را بدون دریافت سود یا جریمه استمهال کنند، ادامه داد: باید امکاناتی برای تسهیلات ارزان قیمت کسبه فراهم شود، تا بتوانند روی پای خود بایستند و در بازار شب عید بیش از این متضرر نشوند.

حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمهیدات لازم را برای فعالیت کسبه مجتمع پلاسکو بیندیشد، یادآور شد: کسبه پلاسکو بنکدارانی بودند که هزاران کارگاه در تهران و نواحی اطراف را تحت پوشش داشتند و قراردادهای مشترک دو جانبه ای با سایر افراد منعقد کرده بودند و اکنون هیچ فضا و مکانی برای عرضه محصولات پیش خرید شده ندارند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه های شب عید و بهاره باید در حمایت از افرادی که کاشانه خود را هم از دست داده اند ایجاد شود، تصریح کرد: نباید اخلالی در بازار شب عید به ویژه بازار پوشاک و کفش ایجاد شود و ارتباط دولت باید با کارگاه های تولیدی و کسبه برقرار شود.