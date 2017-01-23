کارگاه رایگان فن بیان در قزوین برگزار می شود

ابوالفضل اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش فقط یادگیری دانش نیست، بلکه باید این آموزش تبدیل به مهارت شود، زمانی ما مطلبی را یاد می گیریم که آنرا اجرا کنیم وگرنه فقط آن را شینده یا دیده ایم و یا اینکه فکر می کنیم که می دانیم.

مدیر مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افزود: مدرس این کارگاه آموزشی، کارشناس و مجری صدا و سیما «زهرا گروه ای ها» است.

اکبری با بیان اینکه ظرفیت ثبت نام در این دوره آموزشی محدود است، گفت: مهلت ثبت نام در کارگاه تا ۲۲ بهمن ماه سالجاری است و علاقمندان برای شرکت در کارگاه رایگان مجری گری، فن بیان و سخنوری می توانند به خانه فرهنگ شهید نواب صفوی واقع در خیابان نواب صفوی، جنب آتش نشانی مراجعه کنند یا با شماره ۳۳۳۵۱۰۰۳ تماس بگیرند.