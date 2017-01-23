به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی صبح دوشنبه در نشست با مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر اظهار داشت: گازرسانی به شهرها و روستاهای شهرستان جم از اقدامات بسیار مهم در توسعه زیرساخت‌های این شهرستان بوده است.

وی بیان داشت: گلخانه‌ها در شهرستان جم با توجه به مشکل آب، نیاز به حمایت دارند و همانگونه که بحث برق گلخانه‌ها خوب حل شد انتظار داریم در بحث گازبها نیز حمایت شوند.

فرماندار جم بر لزوم آغاز عملیات اجرایی ساختمان‌های ادارات ریز و انارستان تاکید کرد و گفت: عملیات گاز رسانی به روستای سرچشمه هر چه زودتر آغاز شود.