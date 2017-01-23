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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۳

فرماندار جم:

مشکلات گازبهای گلخانه‌های شهرستان جم حل شود

مشکلات گازبهای گلخانه‌های شهرستان جم حل شود

بوشهر - فرماندار شهرستان جم خواستار حمایت از کشاورزان در زمینه گازبهای گلخانه‌ها در این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی صبح دوشنبه در نشست با مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر اظهار داشت: گازرسانی به شهرها و روستاهای شهرستان جم از اقدامات بسیار مهم در توسعه زیرساخت‌های این شهرستان بوده است.

وی بیان داشت: گلخانه‌ها در شهرستان جم با توجه به مشکل آب، نیاز به حمایت دارند و همانگونه که بحث برق گلخانه‌ها خوب حل شد انتظار داریم در بحث گازبها نیز حمایت شوند.

فرماندار جم بر لزوم آغاز عملیات اجرایی ساختمان‌های ادارات ریز و انارستان تاکید کرد و گفت: عملیات گاز رسانی به روستای سرچشمه هر چه زودتر آغاز شود.

کد مطلب 3884851

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