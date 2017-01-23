گوشی های جدید دیگر داغ نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، کاهش گرمای یک تلفن هوشمند یکی از مهمترین نکات برای سازندگان آن به شمار می رود زیرا تلفن های هوشمند هنگام استفاده داغ می شوند. این مورد به خصوص هنگامیکه کاربر چند فعالیت را همزمان انجام می دهد، مشکل ساز می شود و حتی ممکن است دستگاه از کار بیفتد.

درهمین راستا روش های مختلفی برای از بین بردن گرما وجود دارد. مانند خنک سازی با مایع یا لوله های گرمایی که البته همه آنها کارآمد هستند. اکنون سامسونگ و ال جی تصمیم دارند از فناوری لوله های گرمایی در تلفن های هوشمند خود که در ۲۰۱۷ رونمایی می شوند، استفاده کنند. البته از لوله های گرمایی در گلکسی S۷ و S۷edge استفاده شد و این راه حلی مناسبی برای تلفن های هوشمند بود.

اکنون نیز گزارش های مختلف نشان می دهد که هر دوی این شرکت ها تصمیم دارند از این فناوری در گوشی های پرچمدار خود یعنی گلکسی S۸ و G۶ استفاده کنند. لوله های گرمایی حدود ۰.۶ میلیمتر ضخامت دارند و می توانند بدون افزایش وزن دستگاه را خنک کنند.