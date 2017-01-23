۴۰۰ واحد راکد تولیدی آذربایجان غربی امسال به مدار تولید بازگشت

جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات باهدف فعال سازی واحدهای تولیدی راکد در آذربایجان غربی پرداخت شده است اظهارداشت: در این راستا جلسات مربوط به تسهیل و رفع موانع تولید شکل گرفت و از ابتدای امسال ۷۷ جلسه و کمیته اصلی تشکیل شده و ۴۰۰ واحد به مدار تولید بازگشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: نتیجه عملکرد کارگروه تسهیل استان تاکنون پرداخت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای راکد بوده و در این باره مبلغ ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان نیز توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

اسکندری با بیان اینکه تسهیلات پرداختی به واحدهای راکد تا پایان سالجاری به ۵۶۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد افزود: در ۱۰ ماه سالجاری بیش از ۱۲۵ طرح صنعتی به چرخه تولید رسیده‌اند و بر اثر فعالیت این واحدها، یک هزار شغل جدید در سطح استان ایجاد شده است.

فعالیت ۲۴۰۰ واحد تولیدی در آذربایجان غربی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: هم اکنون دو هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی با ظرفیت‌های مختلف در سراسر استان آذربایجان غربی در حال فعالیت هستند.

در ۱۰ ماه سالجاری بیش از ۱۲۵ طرح صنعتی آذربایجان غربی به چرخه تولید رسیده‌ا وی با بیان اینکه همچنین هم اکنون یک هزار و ۴۰۰ طرح صنعتی استان از پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۰ درصدی برخوردار هستند عنوان کرد: ۵۵ هزار نفر در واحدهای تولیدی استان مشغول به کار بوده و علاوه بر آن، اگر طرح‌های صنعتی نیز به بهره برداری برسند ۳۳ هزار نفر نیز به جمعیت شاغلان اضافه می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با تاکید بر احیای واحدهای تولیدی راکد استان گفت: در این راستااز سال گذشته پایش واحدهای تولیدی آغاز و ۵۹۰ واحد که پروانه کسب آنها مربوط به سال ۶۰ بود و یا تغییر شغل داده بودند، از آمارها حذف شدند.

اسکندری با اشاره به اینکه تا دی ماه امسال ۱۲۳ طرح تولیدی به بهره برداری رسیده است اضافه کرد: در این رابطه ۲۷۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز برای بهره برداری در سال ۹۶ هدف گذاری شده است.

۲۱شهرک صنعتی آذربایجان غربی آماده واگذاری است

اسکندری از وجود ۲۱ شهرک صنعتی آماده واگذاری در استان خبر داد و بیان کرد: در این باره بزرگترین شهرک صنعتی کشور در ارومیه به مساحت ۹۰۰ هکتار با تمامی زیرساخت‌های آن آماده است.

وی با برشمردن برنامه‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: در این باره افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه صنایع دانش بنیان و فناور، کاهش واردات و ارتقاء بهره وری در این وزارتخانه هدف گذاری شده است.

بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور در ارومیه به مساحت ۹۰۰ هکتار با تمامی زیرساخت آماده واگذاری است رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با اشاره به سند توسعه پایدار استان اظهار داشت: در این زمینه نیز توسعه فعالیت‌های صنعتی با اتکا به افزایش راندمان کشاورزی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه فعالیت‌های معدنی و توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه‌های شاخص استان به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر توسعه فعالیت معدنی استان گفت: در این رابطه نیز مسئله ژئوفیزیک هوایی که از سال ۵۳ تاکنون در استان رخ نداده بود، اتفاق افتاد که برای آن ۳۰ میلیارد تومان نیاز است.

یک میلیون تن کالا امسال از آذربایجان غربی صادر شده است

اسکنری بیان کرد: علاوه بر آن، مطالعه پهنه‌های معدنی شمال و جنوب استان و ایجاد واحدهای سنگ بری بزرگ مقیاس نیز در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به صادرات استان عنوان کرد: استان آذربایجان غربی در تولید درب‌های ضد سرقت وضعیت بسیار مناسبی داشته و حتی ۳۰ دردرصد تولیدات کشور را تولید می‌کند و از سوی دیگر در تریلی سازی و تولید تانکرهای سوخت و کالاهای پزشکی وضعیت ایده آلی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال یک میلیون تن کالا از استان صادرات شده است گفت: ارزش دلاری آن ۳۵۰ میلیون دلار بوده که تا پایان سال به ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

رئیس سازمانصنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به برنامه‌های دهه فجر گفت: امسال ۱۳ طرح ایجادی با ظرفیت اشتغالزایی ۳۰۰ شغل و هشت طرح صنعتی در دهه فجر با حضور مقامات کشوری و استانی به بهره برداری می‌رسد.