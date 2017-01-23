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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۵

در دانشگاه امیر کبیر؛

۸ ایده نهایی در ایده بازار لوازم بهداشتی و آرایشی انتخاب شدند

۸ ایده نهایی در ایده بازار لوازم بهداشتی و آرایشی انتخاب شدند

هیات داوران نخستین ایده بازار لوازم بهداشتی و آرایشی امیرکبیر از مجموع ۲۰ ایده، ۸ ایده را به عنوان ایده های نهایی برای رقابت در این رویداد انتخاب و معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی علیزاده، دبیر نخستین ایده بازار لوازم بهداشتی و آرایشی امیرکبیر، زمان برگزاری رقابتهای پایانی این رویداد تخصصی را یازدهم بهمن ماه اعلام کرد و گفت: در این روز، صاحبان ایده، طرح های خود را معرفی و ارائه می کنند.

وی افزود: به دنبال فراخوان ایده بازار لوازم بهداشتی و آرایشی، دانشجویان از دانشگاه های سراسر کشور بیش از ۷۰ ایده در سه حوزه بازاریابی، بازارسازی و برندینگ محصولات بهداشتی آرایشی – فرمول جدید و نوآورانه محصولات بهداشتی آرایشی و بسته بندی جدید و نوآورانه محصولات بهداشتی آرایشی، به دبیرخانه ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارسال کردند که پس از دو مرحله داوری و بررسی، ۸ ایده برتر انتخاب شدند.

وی در معرفی طرح های برگزیده برای ارائه حضوری در روز پایانی ایده بازار لوازم بهداشتی و آرایشی گفت: براساس رای هیات داوران، طرح های« Beauty mirror » از رضا فهمی، تولید تانن پوسته پسته جهت استفاده در صنایع آرایشی و شوینده ها متعلق به شهرام فدائیان، ماسک تیوپی ضد چین و چروک و روشن کننده متعلق به شیوا اسبری، تولید نانو ماسک لیفتینگ صورت و بدن از جلبکهای دریایی خلیج فارس ارائه شده توسط فاطمه عیدی، به مرحله نهایی راه یافتند. 

دبیر ایده بازار لوازم آرایشی و بهداشتی، اظهار داشت: همچنین تولید و عرضه لاک نوین آرایشی از سولماز ولی زاده، وسیله کمک آموزشی از سوزان خفایی، مجموعه کرم های گیاهی ارائه شده توسط دنیا پوی و تهیه پد بهداشتی با استفاده از هیدروژل ابریشم متعلق به انیس جعفری به عنوان ۸ ایده برتر نهایی معرفی شدند.

علیزاده خاطرنشان کرد: در مرحله نهایی اولین ایده بازار لوازم بهداشتی و آرایشی که از ساعت ۱۵ روز یازدهم بهمن ماه به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز می شود، فعالان صنایع و دانشگاه، سرمایه گذاران بخش خصوصی و سایر نهادهای مربوط دولتی و غیر دولتی حضور خواهند داشت و صاحبان ایده های برتر برای تولید و عرضه محصول ایده خود به بازار، وارد مرحله جدید عقد قرارداد با خریداران آن ایده خواهند شد.

کد مطلب 3884863

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