زندگی مریخی در هاوایی/ ۶ دانشمند به مدت ۸ ماه ایزوله می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گروهی از محققان با دریافت بودجه از ناسا شرایط زندگی بر روی سیاره مریخ را در بخشی دورافتاده از جزیره هاوایی بازسازی کرده و به همین منظور یک طاق گنبدی را در نزدیکی آتشفشانی در این جزیره تاسیس کرده اند تا بتوانند رفتار انسان ها را در مریخ در صورت حضور درازمدت مورد بررسی قرار دهند.

شش دانشمند از روز پنجشنبه وارد این خانه جدید در نزدیکی آتشفشان Mauna Loa شده اند تا به مدت هشت ماه شرایط زندگی در مریخ را مطالعه کنند.

این گروه هیچ تماس فیزیکی با افراد دیگر در جهان خارج نخواهند داشت و ارتباطات مخابراتی آنها هم با تاخیری ۲۰ دقیقه ای انجام می شود. زیرا ارسال ایمیل از مریخ به کره زمین به همین مدت زمان نیاز دارد.

هدف اصلی این مطالعه پی بردن به دشواری های روانشناختی ناشی از زندگی در محیطی منزوی و تحمل محدودیت های مختلف در یک مدت زمانی نسبتا طولانی است.

ناسا قصد دارد در دهه ۲۰۳۰ فضانوردانی را برای یک سفر طولانی به مریخ بفرستد و مطالعات مذکور با همین هدف صورت می گیرد. گروه شش نفره فعلی از میان ۷۰۰ داوطلب و پس از انجام آزمایش ها و مصاحبه های متعدد انتخاب شده اند.

ناسا ۲ میلیون دلار بودجه به این طرح تحقیقاتی اختصاص داده و پیش از این هم بودجه تحقیقات مشابهی با تمرکز بر نیازهای غذایی و نحوه حفظ انسجام فضانوردان را تامین کرده بود.

برای تامین نیازهای این گروه در صورت ضرورت رباتی در نظر گرفته شده تا انزوای آنها حفظ شود. محیط شبیه سازی که ۱۱۱ متر مربع مساحت دارد دارای فضاهایی کوچک برای خواب و همین طور آشپزخانه، آزمایشگاه و حمام است.