کلاس های آموزشی در فرهنگسرای بانو قزوین برگزار می شود

ابوالفضل اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کلاس های آموزشی در ترم زمستانه، در رشته های مختلف از جمله علوم قرآنی، سلامت و تغذیه، صنایع دستی، روانشناسی، زبان، رایانه، موسیقی و ... برگزار می شود.

وی افزود: کلاس های قرآنی شامل تجوید، مفاهیم قرآنی، روخوانی و حفظ، کلاس های بهداشت و سلامت شامل روانشناسی مقدماتی، روانشناسی پیشرفته، مشاوره فردی، همسران موفق، کارگاه پیش از ازدواج و بهداشت و سلامت «شیوه زندگی سالم» است.

اکبری بیان کرد: آموزش رایانه ICDL درجه یک و دو، فتوشاپ و برنامه نویسی، اتوکد، ۳D MAX، تخصصی WORD و تخصصی EXCL در ترم زمستانه فرهنگسرا بانو حضرت زهرا (س) برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: کلاس های صنایع دستی نیز شامل تذهیب و نگارگری-مقدماتی، تذهیب و نگارگری پیشرفته، چرم دوزی مقدماتی و پیشرفته، سفالگری، خیاطی مقدماتی و پیشرفته همراه با چرخ خیاطی، قالی بافی درجه یک و دو، گلیم بافی درجه یک و دو، رودوزهای سنتی مقدماتی و پیشرفته، ساخت جعبه های کادویی و ساک دستی، شمع سازی، نقاشی روی پارچه، نقاشی روی شیشه(ویترای)، چاپ باتیک، عروسک پارچه ای، عروسک بافتنی، بافتنی مقدماتی و پیشرفته، قلاب بافی، گره چینی مقدماتی، گره چینی پیشرفته، سوزن دوز و سکه دوز بلوچ، سوزن بافی، روبان دوز ی، تکه دوزی با چرخ و دست و ... است.

وی آیینه دوزی تفرشی دوزی، آجیده دوزی، خامه دوزی سیستان، سوزن دوزی سنتی خاص مناطق، سرمه دوزی، ممقان دوزی، گلابتون دوز، هویه کار پارچه، عروسک خمیری و نمدی، فرشینه، دکوپاژ، پتینه، معرق کاری و منبت کاری از دیگر کلاس های صنایع دستی است که در ترم زمستانه فرهنگسرا بانو حضرت زهرا (س) برگزار می شود.

اکبری، آشپزی مقدماتی، پیشرفته، دسر سنتی، دسر بین الملل، کیک پزی، شیرینی بدون فر، شیرینی با فر، سفره آرا و سبزی آرایی، سفره آرایی مجلسی، سالاد ساز و اردو ساز، پرورش قارچ، پرورش آلورا و زعفران، کشت خاک های هیدروپونیک وقارچ صدفی از عناوین کلاس سلامت و تغذیه این فرهنگسرا در ترم زمستان برشمرد.

وی اظهار کرد:متقاضیان برای ثبت نام می توانند به فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س)، طبقه دوم، واحدآموزش مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۶۷۸۹۸۹ تماس بگیرند.