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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۷

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام:

پیمانکار احداث تونل در مسیر ایلام به مهران ۱۹ بهمن مشخص می شود

پیمانکار احداث تونل در مسیر ایلام به مهران ۱۹ بهمن مشخص می شود

ایلام-مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: پیمانکار احداث تونل در مسیر ایلام به مهران ۱۹ بهمن مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین میرجعفریان در جریان بازدید استاندار ایلام از طرح چهاربانده کردن مسیر ایلام به مهران گفت: این تونل به طول ۶۶۰ متر باید در مجاورت تونل راه کربلا احداث شود.

وی ادامه داد: اجرای این تونل می تواند با توجه به کوهستانی و وجود پیچ های خطرناک در ایمنی سازی این قطعه راهسازی بسیار راهگشا باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام تاکید کرد: مدت پیمان احداث این تونل ۱۸ ماهه است و قرار است ۱۹ بهمن پاکت های انتخاب پیمانکار این پروژه مشخص شود.

میرجعفریان اضافه کرد: ۶۰ میلیارد تومان برای اجرای تونل در مسیر ایلام به مهران پیش بینی شده که امیدواریم در زمان تعیین شده این طرح افتتاح شود.

وی گفت: مسیر ۸۵ کیلومتری ایلام به مهران در مجموع بر اساس چهار قطعه تعریض می شود که بجز قطعه اول در محدوده روستای مهدی آباد تا جاده قدیم ماربره مابقی طرح ها باید پیش از اربعین سال آینده افتتاح شوند.

کد مطلب 3884878

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