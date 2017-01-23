تشییع پیکر شهدای آتش نشان از دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با اشاره به برنامه ریزی های مدیریت شهری برای اجرای هر چه باشکوه تر مراسم تشییع شهدای آتش نشان اظهار کرد: قرار است پیکر این عزیزان با حضور آحاد ملت از دانشگاه تهران تشییع و در همین مکان نیز نماز خوانده می شود.

وی افزود: پس از خواندن نماز، پیکر شهدا از سمت خیابان انقلاب به بهشت زهرا (س) تشییع می شود تا در آرامگاه ابدی آرام گیرند.

مسئول ستاد مراسم تشییع پیکر شهدای آتش نشان گفت: پیش بینی کرده ایم از سوی شهرداری مراسم ختم و بزرگداشتی برای شهدای آتش نشان عزیز برگزار شود که زمان این مراسم متعاقباً اعلام می شود.