خسارت سیلاب در خراسان جنوبی به ۵۴ میلیارد ریال رسید

سید ابوالحسن میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارندگی های ۷۲ ساعت گذشته سبب وقوع سیلاب در برخی از شهرستان های استان خراسان جنوبی شده است.

وی با بیان اینکه بارندگی های این مدت بالغ بر ۵۴ میلیارد ریال به استان خسارت زده است، بیان کرد: این خسارات در بخش راه های روستایی، ایل راه های عشایری، مزارع و باغات و هفت رشته قنات بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اضافه کرد: بیشترین حجم خسارات وارده مربوط به شهرستان های سربیشه، درمیان، زیرکوه، قاین، نهبندان و بیرجند بوده است.

پنج مرتع بارندگی بالای ۱۰ میلی متر را تجربه کردند

میرجیلی با اشاره به اینکه از روزهای قبل از طرف سازمان هواشناسی و اداره کل مدیریت بحران هشدارهایی به مردم داده شده بود، عنوان داشت: همچنین مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در مهرماه و آبان ماه سال جاری تیم هایی را برای شناسایی به مناطق سیل خیز و حادثه خیز استان اعزام کرده بود.

وی اضافه کرد: مجموع اقدامات انجام شده سبب کاهش چشمگیر خسارات بارندگی در استان شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی همچنین به بارندگی های شب گذشته در استان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه در شب گذشته پنج مرتع استان بارندگی های بالای ۱۰ میلی متر را تجربه کردند اما خسارات بسیار ناچیز بوده است.

میرجلیلی ادامه داد: در حال حاضر نیز همه راه های مواصلاتی و روستایی شهرستان های استان بازگشایی شده و هیچ مشکلی وجود ندارد.