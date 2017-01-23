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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای«جهاد کور» در حوزه هنری آذربایجان غربی تولید شد

فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای«جهاد کور» در حوزه هنری آذربایجان غربی تولید شد

ارومیه - فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای «جهادکور» با موضوع وهابیت و داعش به کارگردانی وحید سرگردان در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری آذربایجان غربی تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری، در این فیلم چهره زشت وهابیت و تربیت نیروهای داعش با تفکرات و مهندسی ذهنی این فرقه ضد دینی و ضد انسانی و تولید رباتهای آدم نما که به هیچ یک از ارزش‌های انسانی اعتقادی ندارند به تصویر کشیده شده است.

جهاد کور به کارگردانی وحید سرگردان و ایفای نقش مهدی قلی پور، عزیز خلیل آوی، ایمان کستوانی، سامان عبدالهی، علی زارع با تصویربرداری و تدوین فرهاد افسرده طی ۲ هفته در روستای حصار در ارومیه فیلمبرداری و آماده اکران شده است.

در تهیه این فیلم سازمان بسیج هنرمندان استان و سپاه شهدای آذربایجان غربی با حوزه هنری استان همکاری داشته‌اند کهدر همین راستا فیلمهای ملاقات در بی نهایت، هدیه و فریاد مورچه از جمله آثار تولید شده در حوزه هنری آذربایجان غربی هستند که در قالب فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای تولید و اکران شده‌اند.

کد مطلب 3884888

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