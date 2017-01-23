حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج را تا ساعتی پیش ۱۲۴ اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کیفیت هوای این شهرستان برای گروههای حساس ناسالم است.
وی در ادامه شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ ۱۲۰ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان نظرآباد را ۱۱۶ اعلام کرد که حکایت از ناسالم بودن وضعیت هوا برای گروههای حساس دارد.
به گفته مدیرکل حفاظت محیطزیست استان البرز زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروهها ناسالم میشود.
محمدی به شهروندان کرجی، ساوجبلاغی نظرآبادی و افراد مبتلابه بیماریهای قلبی یا ریوی و همچنین سالمندان و کودکان توصیه کرد از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.
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