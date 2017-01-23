زمین لرزه ۳.۲ ریشتری بزنجان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر راس ساعت ۲۱ و ۳۷ دقیقه یکشنبه شب بزنجان شهرستان بافت را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۵.۷۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۵۲.۲۷۶ درجه در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

همچنین روز گذشته سه زمین لرزه دیگر به بزرگی ۱.۹، ۲.۵، ۲.۳ ریشتر در بزنجان به وقوع پیوست.

براساس اعلام مسئولان محلی زمین لرزه های گفته شده هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده بوده و یکی از لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می رود.