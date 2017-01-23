امدادرسانی هلال احمر به ۳۰ تن و ۹ خودرو گرفتار در سیل خواف

محمد افشار مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته براثر بارش باران و تگرگ در منطقه خواف و سنگان، سیل و آبگرفتگی شدید در این مناطق سبب گرفتار شدن ۱۷ نفر در کیلومتر ۲۰ محور خواف به تایباد در شهر سنگان خراسان رضوی شد که با اقدام به موقع امدادگران آن ها نجات یافته و اقلام اضطراری و جیره اولیه غذایی نیز میانشان توزیع شد.

وی با بیان اینکه بامداد امروز (دوشنبه) نیز در منطقه نیازآباد به سمت بهدادین که به نوعی روستاهای مرزی با افغانستان محسوب می‌شوند، هشت خودرو در منطقه ای میان آب‌های انباشته و سیل، گرفتار شده بودند، ادامه داد: این خودروها نیز توسط امدادگران نجات یافتند.

معاون امداد و نجات هلال احمر خواف افزود: صبح امروز نیز ۱۳ نفر از کارگران و کارکنان معدن سنگان خواف در مسیر رفتن به محل کار در منطقه نیازآباد، گرفتار سیلاب شدند، که توسط نیروهای هلال احمر به آنان امدادرسانی شد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از بند خاکی نیازآباد نیز تخریب شده بود که منجر به آب افتادگی در منازل ساختمانی شهر سنگان شده، تصریح کرد: هم اکنون امدادرسانی به این حادثه دیدگان ادامه دارد، یک گروه امدادرسانی از شب گذشته در محل مستقر شده اند و چهار گروه دیگر به منظور افزایش توان امدادی و تسریع در کمک رسانی ها از صبح امروز به این شمار اضافه شده است.