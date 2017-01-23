به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ذوالفقار یزدان مهر گفت: تمامی وام های دانشجویی مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجویان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: وام ویژه دکتری از مهر ماه سال جاری با تأکید و حمایت وزارت و همچنین حمایت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رویکرد جدید آغاز شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: در مرحله اول این وام بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر ثبت نام کردند که حدود ۲۵۰ میلیارد ریال به آنان پرداخت شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ویژه دکتری خبر داد و عنوان کرد: سامانه ثبت نام تقاضای وام از روز دوم بهمن ماه فعال شده و تا ۳۰ بهمن ماه امکان ثبت نام متقاضیان این وام فراهم است.

یزدان‌ مهر اضافه کرد: با توجه به اینکه در صددیم این وام را تا پایان اسفند ماه سال جاری به دانشجویان پرداخت کنیم لازم است که معاونین دانشجویی دانشگاه ها حداکثر تا ۲۳ بهمن ماه لیست دانشجویان متقاضی را بررسی، تأیید و به صندوق ارسال کنند.

وی به مبلغ این وام اشاره کرد و گفت: مبلغ این وام برای دانشجویانی که موضوع پایان‌نامه آنان کاربردی و یا تقاضا محور و مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه باشد ماهیانه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و مبلغ وام سایر دانشجویان واجد شرایط ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان به شرایط بازپرداخت این وام هم اشاره کرد و اظهار داشت: بازپرداخت وام ویژه دکتری همانند سایر وام‌های دانشجویی برای کسانی که مشمول خدمت سربازی هستند ۲ سال و ۹ ماه و برای سایر غیرمشمولین ۹ ماه پس از تاریخ فارغ­ التحصیلی حداکثر در اقساط ۶۰ ماهه خواهد بود.

یزدان‌مهر به زمان بندی پرداخت تسهیلات نیمسال دوم اشاره کرد و افزود: دانشجویان عزیز می توانند جهت اطلاع از زمان ثبت نام و جدول زمان بندی پرداخت تسهیلات در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ به قسمت بخشنامه ­ها در سایت صندوق رفاه دانشجویان(www.swf.ir) مراجعه کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در پایان تأکید کرد: با برنامه ریزی که انجام شده است در صورت همکاری دانشگاه‌ها وام‌های ویژه دکتری و تحصیلی قبل از پایان اسفند ماه سال جاری پرداخت خواهد شد.