سرمایه گذاری ۱۴.۵ میلیارد دلاری چین در حوزه اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مقامات چینی در گفتگو با خبرگزاری «شینهوا» این کشور اعلام کردند، چین در راستای حمایت از سرمایه گذاری در بخش اینترنت، صندوقی را با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار افتتاح کرده است.

این صندوق با هدف کمک به چین برای تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در فناوری اینترنت راه اندازی شده و دولت چین آن را حمایت می کند.

سرمایه اولیه این صندوق به ارزش ۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار توسط بانک ها و نیز شرکت های مخابراتی چینی تامین شده و ما بقی اعتبار را دولت تخصیص داده است.

از جمله برنامه های این صندوق، افزایش سرمایه گذاری در شرکت های اینترنتی چین تا حدود ۲۲ میلیارد دلار است.

پیش از این در اوایل ماه جاری میلادی، چین اعلام کرده بود که بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی به منظور توسعه زیرساخت اطلاعاتی خود ۱۷ تریلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.

اظهار نظر مقامات چینی در ارتباط با سرمایه گذاری در حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات به خصوص بعداز شدت گرفتن مواضع ترامپ علیه اقتصاد چین و به عبارت دیگر جنگ تجاری چین و آمریکا بیشتر شده است و می توان در آن به نوعی رد پای دوئل اقتصادی دو کشور را مشاهده کرد.