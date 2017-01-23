اجرای ۲۱۳ برنامه به مناسبت دهه فجر در شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله آلبوغبیش صبح دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان شادگان از اجرای ۲۱۳ برنامه متنوع به مناسبت دهه فجر سال ۹۵ خبر داد و اظهار کرد: ۲۱ کمیته در این راستا تشکیل شده و مسئولیت اجرایی این برنامه ها را به عهده دارد.

وی بر لزوم برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه های دهه فجر سال جاری تاکید کرد و افزود: محتوای برنامه های دهه فجر باید انتقال دهنده ارزشهای انقلاب اسلامی به نسلهای جدید، جوانگرا و با استفاده از پتانسیل تشکل های مردمی برگزار شود.

معاون فرماندار شادگان در ادامه عناوین روزهای دهه فجر را مطرح کرد و یادآور شد: برنامه های ستاد باید متناسب با عناوین روزهای دهه فجر باشد و برای توسعه نوآوری و خلاقیت در تدوین و اجرای برنامه ها، توجه به نشاط آفرینی و امید بخشی مد نظر قرار گیرد.

آلبوغبیش بیان کرد: از مجموع ۲۱۳ برنامه، تعداد ۱۱۱ برنامه توسط دهیاران در سطح ۱۱۱ روستا، ۵۲ برنامه توسط کمیسیون بانوان با همکاری سایر ادارات در سطح شهر ها و روستاهای تابع و ۵۰ برنامه توسط دستگاه های اجرایی شهرستان برگزار و اجرایی می شوند.

معاون فرماندار شادگان تصریح کرد: مسئولیت و نظارت بر اجرای کلیه برنامه های ستاد دهه فجر بعهده کمیته های ۲۱ گانه محول شده و حدود ۵۵ برنامه به صورت متمرکز در سطح شهرستان اجرا می شود.