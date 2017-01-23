گاز ایستگاه های«سی ان جی» گلستان قطع نیست

صفرعلی جمال لیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در گازرسانی به مشترکان استان گلستان وجود ندارد و با افت فشار مواجه نیستیم.

وی افزود: با ورود سامانه سرد بارشی و کاهش دما مصرف مشترکان افزایش‌یافته و اگر به همین منوال پیش رود برای تأمین گاز بخش خانگی مجبور به قطع گاز CNG ها و کارخانه‌ها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان ادامه داد: هرچند از سال‌های گذشته از کارخانه‌ها و صنایع استان و همچنین مشترکان بخش کشاورزی خواسته‌ایم به سوخت دوم مجهز باشند و هم‌اکنون هم مشکلی در تأمین سوخت مایع در استان وجود ندارد اما قطع گاز CNG ها قطعاً برای رانندگان تاکسی در استان مشکل به وجود می‌آورد و می‌تواند معیشت آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

وی اضافه کرد: از اوایل آذرماه و شروع فصل سرما در استان گاز واحدهای صنعتی پرمصرف استان مانند نیروگاه علی‌آبادکتول و کارخانه سیمان گالیکش قطع‌شده است.

مشترکان خانگی صرفه‌جویی کنند

جمال لیوانی با تأکید بر اینکه از مشترکان خانگی درخواست صرفه‌جویی داریم، خاطرنشان کرد: به مشترکان توصیه می‌کنیم حداکثر صرفه‌جویی در مصرف گاز را داشته باشند و با استفاده از حداقل فضای ممکن در منزل و با پوشیدن لباس بیشتر به‌صرفه جویی در مصرف گاز کمک کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان اضافه کرد: به مشترکان توصیه می‌کنیم کلیه نکات ایمنی را رعایت کرده و از وسایل گازسوز استاندارد استفاده کرده و از به کار گرفتن شومینه و تک شعله برای گرم کردن منازل به جد پرهیز کنند.

وی یادآور شد: کاهش یک‌درجه‌ای دمای منازل باعث صرفه‌جویی ۶ درصدی در مصرف گاز شده و ضمن کمک به اقتصاد خانواده می‌تواند از افت فشار در این بازه زمانی در استان جلوگیری کند.

جمال لیوانی با اشاره به اینکه اگر هر خانوار یک بخاری اضافی را خاموش کند دچار افت فشار نخواهیم شد، بیان کرد: هم‌اکنون با کاهش ۱۲ درجه‌ای دما در یک روز مصرف گاز به‌طور چشمگیر افزایش‌یافته است.

وی گفت: تأمین گاز مشترکان خانگی اولویت نخست ماست اما اگر مصرف مدیریت شود مجبور به قطع گاز CNG ها و کارخانه‌ها و استفاده از سوخت دوم نخواهیم بود.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان افزود: همچنین به ادارات و سازمان‌ها توصیه می‌کنیم وسایل گرمایشی را یک ساعت قبل از شروع کار اداری روشن کرده و دو ساعت قبل از پایان کار قطع کنند تا با افت فشار مواجه نشویم.