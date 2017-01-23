زنگ خطرآلودگی هوا با ورود خودروهای خارجی فرسوده به کردستان

عبدالوحید ریاضی فر در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: کردستان چون جزو استان هایی که با آلودگی هوای ناشی از افزایش گازهای آلاینده بیش از حد استاندارد مواجه هستند، نیست، لذا هنوز بنزین یورو ۴ وارد این استان نشده است.

وی عنوان کرد: البته تنها توزیع بنزین یورو ۴ مشکل آلودگی درشهرها را برطرف نخواهد کرد و باید در کنار این مهم از تردد خودروهای فرسوده در سطح شهرها جلوگیری واقدام به جایگزینی آنها کرد.

وی اظهارداشت: در سال ۹۳، حدود ۴ هزار خودروی فرسوده در این استان از رده خارج شدند و این تعداد در سال ۹۴ به ۹۴۱ دستگاه کاهش پیدا کرد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست کردستان ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون هم ۵۲۹ دستگاه خودروی فرسوده که عموما تاکسی بودند، از چرخه حمل و نقل استان خارج شدند.

ریاضی فر بیان کرد: موضوع خودروهای فرسوده در دستور کار قرار داده شده و از طریق دو شرکت در استان این اقدام انجام می شود.

وی یادآورشد: امسال دولت اعتبار خوبی بابت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اختصاص داده که اختصاص آن از کلان شهرها شروع می شود و سپس در سایر استان ها هم این مهم انجام می شود.

وی عنوان کرد: کردستان به دلیل اینکه استانی صنعتی نیست لذا از نظر گازهای آلاینده دارای مشکل حادی نیست و بیشترین آلودگی هوای آن هم به وجود گردوغبارهای عربی برمی گردد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست کردستان ادامه داد: با وجود مسئله مذکور، ورود خودروهای خارجی فرسوده به استان زنگ خطر افزایش گازهای آلاینده در این استان را به صدا درآورده است.

ریاضی فر اضافه کرد: این خودروهای فرسوده که از سایر استان های کشور وارد استان ما شدند میزان آلایندگی بالایی دارند و به دلیل پایین بودن قیمت آنها مورد استقبال مردم قرار گرفتند.

وی در ارتباط با ایجاد ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در سطح استان گفت: در حال حاضر ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سنندج و سقز فعال هستند و در مریوان هم تنها در زمینه بستر اینترنت آن مشکل داریم که به محض رفع آن شاهد فعال شدن این ایستگاه دراین شهر هم خواهیم بود.

وی اضافه کرد: ایستگاه سنجش آلودگی هوا در بانه هم تنها تهیه یک قطعه آن باقی مانده که در حال خریداری آن هستیم و تاخیر در این رابطه هم به دلیل ایجاد تغییرات قیمتی در چند سال اخیر بوده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست کردستان اظهارداشت: راه اندازی ایستگاه سنجش آلودگی هوا شهرستان قروه هم به دلیل تغییرات مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی استان به تاخیر افتاد و هم اکنون در حال پیگیری این مهم با رییس جدید این دانشگاه هستیم.

ریاضی فر ادامه داد: یکی از برنامه های امسال ما ایجاد ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در شهرستان های کامیاران و بیجار است.