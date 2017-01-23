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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۴ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۴ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۴ عملیات اطفای حریق شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفای حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۳۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۲۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده،   ۴۰ مورد پیام تسلیت حادثه تلخ ساختمان پلاسکو و متاسفانه ۲۳۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد انفجار منزل مسکونی در میدان صدف و میدان شیرسنگی، حریق حریق اتاق کامیون اسقاطی در کوی کوثر و حریق بخاری در بلوار ارتش بود که توسط آتش نشانان اطفاء شد.

کد مطلب 3884912

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