محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفای حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۳۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۲۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده، ۴۰ مورد پیام تسلیت حادثه تلخ ساختمان پلاسکو و متاسفانه ۲۳۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد انفجار منزل مسکونی در میدان صدف و میدان شیرسنگی، حریق حریق اتاق کامیون اسقاطی در کوی کوثر و حریق بخاری در بلوار ارتش بود که توسط آتش نشانان اطفاء شد.