امیرعبداللهیان وارد بیروت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل صبح امروز وارد بیروت شد.
وی در این سفر پیرامون برخی موضوعات منطقه ای و بین المللی با مقامات لبنان رایزنی و تبادل نظر خواهد داشت.
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل صبح امروز وارد بیروت شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل صبح امروز وارد بیروت شد.
وی در این سفر پیرامون برخی موضوعات منطقه ای و بین المللی با مقامات لبنان رایزنی و تبادل نظر خواهد داشت.
نظر شما