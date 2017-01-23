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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

صبح امروز؛

امیرعبداللهیان وارد بیروت شد

امیرعبداللهیان وارد بیروت شد

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل صبح امروز وارد بیروت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل صبح امروز وارد بیروت شد.

وی در این سفر پیرامون برخی موضوعات منطقه ای و بین المللی با مقامات لبنان رایزنی و تبادل نظر خواهد داشت.

کد مطلب 3884915

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