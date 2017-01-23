پریشان حالی فلسفه/ گفتاری از علی اصغر مصلح

به گزارش خبرنگار مهر، دومین سمینار «تاملی بر وضع فلسفه در ایران» صبح دیروز ۳ بهمن به همت گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. علی اصغر مصلح، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست درباره پریشان حالی فلسفه سخنرانی کرد.

وی در این سخنرانی با تاکید بر اینکه در ایران اهل فلسفه بسیار مشغول کار خود هستند و از نسبت خود با شرایط پیرامونشان غافلند تا جایی که گاهی اوقات که به مسائل پیرامون خود می پردازند در قالب و مفاهیم فلسفی می مانند که سخنانشان دلالت های مفیدی برای تدبیر برای زندگی ندارد.

مصلح در ادامه می گوید همه ما می دانیم فلسفه با افلاطون تثبیت شده و اینگونه نبوده که از آسمان به زمین آمده و یا به تدریج شکل گرفته باشد و بهترین منبع در این باره نامه هفتم افلاطون است. وی همچنین در این سخنرانی تاکید می کند که ما در ایران هنوز بحث جدی ای درباره اینکه چرا فلسفه می خوانیم نداشته ایم.

فایل صوتی این سخنرانی را در بالا می توانید بشنوید.