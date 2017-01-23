کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبح دوشنبه کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفته است، اظهار کرد: ایستگاه های خیام شمالی با ۱۰۴، نخریسی با ۱۰۵، سجاد با ۱۰۲ و تقی آباد با ۱۰۱ پی.اس.آی آلوده‌ترین نقاط شهر مشهد هستند.

وی با اشاره به گزارش ایستگاه‌های سنجش آلودگی مستقر در نقاط مختلف شهر، افزود: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته در همین ساعت کاسته شده است و میانگین کنونی شاخص کلی کیفیت هوای مشهد ۹۰ پی.اس.آی است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با تاکید به اینکه بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و سایر گروه‌های آسیب پذیر تنها در شرایط لزوم از منزل خارج شوند و در مناطق پر رفت و آمد تردد نکنند، عنوان کرد: عموم مردم از فعالیت های ورزشی در مناطق باز خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد ۲۰ ایستگاه آلودگی سنجش هوا در مشهد وجود دارد، ابراز کرد: با توجه به بارش صورت گرفته شده و روند نزولی غلظت آلاینده ها انتظار می رود در ساعات آینده به میزان قابل توجهی از غلظت آلاینده ها کاسته گردد و کیفیت هوا بهبود یابد.

صالحی در ادامه گفت: ایستگاه خاقانی با شاخص با ۲۸ پی.اس.آی در شرایط پاک قرار دارد و سایر ایستگاه های سطح شهر مشهد نیزدر شرایط سالم هستند.