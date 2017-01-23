جای مراکز رفاهی فرهنگیان در شمال استان بوشهر خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری در نشست با مدیران مدارس شهرستان دیلم ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهنگیان، افزود: خداوند نیز به قلم سوگند یاد می کند که نشان از مقام بالای علم و معلمی است. بنابراین، پیگیری مسایل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از اولویت های کاری من است.

وی ادامه داد: در معیشت فرهنگیان باید یک تحول ایجاد شود و تغییرات معمولی کارساز نیست و بنده پیگیر این امور هستم.

خدری تصریح کرد: جای مراکز رفاهی فرهنگیان در شمال استان خالی است و در آینده نزدیک، طبق رایزنی هایی که شده، از وزیر آموزش و پرورش دعوت می کنیم تا به استان بیاید و بیش از پیش پیگیر مشکلات فرهنگیان باشند.

خدری همچنین متذکر شد: پیگیر مسائلی از قبیل ۲ درصد سهم فروش نفت برای این مناطق و جذب اعتباراتی برای لایروبی خور و ترمیم جاده های روستایی هستیم.

عباس امید مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیلم از پیگیری‌های حجت الاسلام خدری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در زمینه مسکن فرهنگیان قدردانی کرد و به توضیح عملکرد آموزش و پرورش شهرستان در چند ماه اخیر پرداخت.