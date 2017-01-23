به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، این بازی ها در تاریخ ۱۸ آگوست تا ۲ سپتامبر ۲۰۱۸ در جاکارتا و پالم بانگ اندونزی (که با پرواز ۴۵ دقیقه از پایتخت مالزی فاصله دارد) برگزار خواهد شد. طبق پیش بینی شورای المپیک آسیا ۱۱۰۰۰ ورزشکارو ۵۵۰۰ تیم از ۴۵ کمیته ملی المپیک در این دوره بازی ها حضور خواهند داشت. از این رو داشتن جدول زمانی دقیق راه را برای رسیدن به این رویداد مهم هموار خواهد نمود. در ذیل تعدادی از تاریخ های مهم که شمارش معکوس آن آغاز شده است و شامل تاریخ جلسات با سرپرستان کاروان های اعزامی نیز می شود، آورده شده است:

سال ۲۰۱۷ میلادی



فوریه: توزیع فرم های تخمین تعداد نفرات تیم ها در بین کمیته های ملی المپیک، آخرین مهلت: آگوست ۲۰۱۷

مارس: اولین جلسه فنی نمایندگان اعزامی شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازی ها/ ششمین جلسه کمیته هماهنگی شورای المپیک آسیا- پالم بانگ

آوریل: توزیع دعوتنامه های رسمی هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸

ژوئن: توزیع نام کاربری، گذرواژه، راهنمای صدور کارت شناسایی ورزشکار و شروع به کار سیستم آنلاین صدور کارت شناساییورزشکاران. آخرین مهلت ثبت نام می ۲۰۱۸

آگوست: دومین جلسه فنی نمایندگان اعزامی شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازی ها/ جشن شمارش معکوس یکساله تا آغاز بازی ها و راه اندازی زمان شمارش معکوس/هفتمین جلسه کمیته هماهنگی شورای المپیک آسیا/ سمینار سرپرستان کاروان/ آخرین مهلت تکمیل فرم های تخمین تعداد نفرات تیم ها.

اکتبر: توزیع فرم های ثبت نام دستی ورزشکاران، دستنامه های فنی رشته های ورزشی و راه اندازی سیستم آنلاین ثبت نام ورزشکاران و رشته های ورزشی آن ها

نوامبر: برگزاری رویدادهای آزمایشی

دسامبر: هشتمین جلسه کمیته هماهنگی شورای المپیک آسیا

سال ۲۰۱۸ میلادی

ژانویه: شروع آنلاین سیستم رزرو محل اقامت، آخرین مهلت ۱۳ جولای/ سومین جلسه فنی نمایندگان اعزامی شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازی ها

فوریه: توزیع کاتالوگ ها و فرم های سفارش، آخرین مهلت ۳۱ می

مارس: نهمین جلسه کمیته هماهنگی شورای المپیک آسیا

آوریل: ۱۸ آوریل آخرین مهلت ثبت نام فنی ورزشکاران با تعداد، چهارمین جلسه فنی نمایندگان اعزامی شورای المپیک آسیا و کمیته برگزاری بازی ها و انجام قرعه کشی تیم ها، برگزاری جلسات پیش ثبت نام کاروان های اعزامی

می: شروع مراسم حمل مشعل/ دهمین جلسه کمیته هماهنگی شورای المپیک آسیا/ ۴ می آخرین مهلت ثبت نام آنلاین صدور کارت شناسایی برای ورزشکاران و بسته شدن سیستم آنلاین/ توزیع فرم های ورود و خروج، آخرین مهلت ۱۶ جولای

ژوئن: ۴ ژوئن توزیع کارت های شناسایی صادر شده/ ۳۰ ژوئن آخرین مهلت ثبت نام آنلاین ورزشکاران با نام و رشته ورزشی و بسته شدن سیستم ثبت نام آنلاین

جولای: عملیاتی شدن و قابل استفاده شدن تمام سالن ها، ورزشگاه ها و محل های برگزاری مسابقات/ عملیاتی شدن و قابل استفاده شدن مراکز ارائه خدمات به کمیته های ملی المپیک/ از ۳۰ جولای تا ۱۵ آگوست جلسات ثبت نام کاروان های اعزامی

آگوست: ۴ آگوست- آغاز عملیات رسمی مراکز برگزاری بازی ها/ افتتاح رسمی دهکده بازی ها/ مراسم خوش آمدگویی به تیم ها و کاروان ها/ اولین جلسه سرپرست کاروان ها/ جلسه هیات اجرایی شورای المپیک آسیا/ مجمع عمومی شورای المپیک آسیا

۱۸ آگوست: مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا/ استادیوم (Gelora Bung Karno)

گلورا بانگ کارنو

۲ سپتامبر: مراسم اختتامیه استادیوم گلورا بانگ کارنو (Gelora Bung Karno)