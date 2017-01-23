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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

جاده هراز امروز و فردا مسدود است

جاده هراز امروز و فردا مسدود است

جاده هراز به علت اجرای عملیات راهسازی امروز و فردا مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام پلیس راه کشور جاده هراز به علت اجرای عملیات راهسازی در تونل شماره ۹، از ساعت ۶ صبح تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه امروز و فردا مسدود است.

ممنوعیت تردد در جاده کندوان از ساعت ۲۰ تا ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد تا سه شنبه ادامه دارد.

 محورهای بزمان-دلگان، چاهان-زرآباد، نیکشهر-بنت، فنوج-رمشک، دلگان-ایرانشهر و دهگان-زهکلوت در جنوب سیستان و بلوچستان به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

 محورهای چابهار محدوده روستای کاشی و جاسک-میناب محدوده روستای گروک در استان هرمزگان به دلیل آبگرفتگی تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

کد مطلب 3884932

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