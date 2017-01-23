جاده هراز امروز و فردا مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام پلیس راه کشور جاده هراز به علت اجرای عملیات راهسازی در تونل شماره ۹، از ساعت ۶ صبح تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه امروز و فردا مسدود است.

ممنوعیت تردد در جاده کندوان از ساعت ۲۰ تا ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد تا سه شنبه ادامه دارد.

محورهای بزمان-دلگان، چاهان-زرآباد، نیکشهر-بنت، فنوج-رمشک، دلگان-ایرانشهر و دهگان-زهکلوت در جنوب سیستان و بلوچستان به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

محورهای چابهار محدوده روستای کاشی و جاسک-میناب محدوده روستای گروک در استان هرمزگان به دلیل آبگرفتگی تا اطلاع ثانوی مسدود شد.