به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم سالگرد شهادت نواب صفوی که در مسجد باب الحوائج کاشان برگزار شد، شهید نواب صفوی را قهرمان مبارزه با «فروپاشی اعتقادی» دانست و گفت: شهید نواب صفوی اعتقاد راسخ و عمل شایسته را توامان داشت. ما امروز بعد از ۶١ سال از شهادت نواب باید همچنان درس های زیادی را از رفتارهای انقلابی او بگیریم.

وی افزود: شهید نواب صفوی الهام بخش حرکت انقلابیونی شد که در سال ۵٧، تحت پرچم انقلابی ترین فرد جهان برای تشکیل ارتش های اسلامی کمر همت بستند.

میرسلیم خاطر نشان کرد: نواب اعتقادات خود را فقط در دل نداشت بلکه در عمل و برای جلوگیری از انحراف، فساد و تباهی جامعه اقدام می کرد و نسبت به اینگونه مسائل بی توجه نبود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از ویژگی های شهید نواب صفوی را شور انقلابی عنوان کرد و گفت: خون نواب صفوی براساس اعتقادات راسخ دینی که داشت به جوش آمده بود و هیچگاه نمی‌توانست توهین به اعتقادات را تحمل کند.

وی ادامه داد: نواب و یارانش افرادی با اخلاص بودند چراکه تمام کارهایشان را براساس ایفای تکلیف الهی قرار می دادند. شهید نواب صفوی در کارش دورویی، دغل بازی و تزویر نداشت و همه کسانی که در آن دوران او را می شناختند و می دیدند بر صدق و صفا و راستی او صحه می گذاشتند.

میرسلیم تاکید کرد: نواب صفوی در مبارزات سیاسی خود شجاع و صریح بود و هیچگاه ترس بر او غلبه نمی‌کرد. بعنوان مثال این شهید نسبت به مساله فلسطین که در آن دوران تازه شروع شده بود اهتمام ویژه ای داشت.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به همه پرسی جمهوری اسلامی در سال ۵٨ اظهار کرد: پیشنهاد جمهوری اسلامی را امام(ره) مطرح کردند درحالی که بقیه از جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک خلق ایران و امثالهم سخن می گفتند. اگر امروز کسانی بیایند بگویند مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری در جامعه برآمده از نظریه جمهوری اسلامی است، درواقع می خواهند ما را به یاس از حکومت دینی و مردم سالاری دینی و سپس یاس از دین بکشانند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما در مردم سالاری دینی وظیفه داریم کسی را برای تصدی مسئولیت انتخاب کنیم که شایستگی های لازم را داشته باشد و بگونه ای به جامعه خدمت کند تا حالت یاس از نظام و دین بوجود نیاید. اگر مسئولی هم در یک موضوعی اشتباه کند نباید بر اشتباه خود اصرار بورزد بلکه باید بیاید و به ملت بگوید بنده در این مساله اشتباه کردم و قصور من نیز هیچ ارتباطی به دین و اصل حکومت دینی ندارد. اگر این مهم رخ ندهد یاس از دین پدید خواهد آمد.

میرسلیم تصریح کرد: اگر می خواهیم درمقابل مشکلاتی که دشمنان و بدخواهان داخلی ما برایمان ایجاد کردند، موفق شویم تنها یک راه حل اساسی داریم و آن اینکه همه حول محور رهبر معظم انقلاب جمع شویم و دست به دست یکدیگر برای رفع مشکلات اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه اختلاف، تفرقه و چندگانگی ما را زمین خواهد زد، گفت: راه حل مبنایی فقط این است که قدر رهبر انقلاب را بدانیم. مقام معظم رهبری طی بیست و هفت سال اخیر ١٣٠٠ بند سیاست کلی را، که در واقع سیاست های صحیح اداره کشور در راستای رفاه، پیشرفت و سعادت مردم است، ابلاغ فرموده اند. ایشان در جایگاه خودشان کم نگذاشته اند و کوتاهی نکرده اند بلکه ما مجریان بوده ایم که به این سیاست ها عمل نکرده‌ایم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمن از ابزارهای مختلفی علیه ما استفاده می کند، خاطرنشان کرد: عده ای هستند که سخنرانی می کنند، مقاله می نویسند، کتاب تالیف می کنند و اهداف دشمنان ما را پیش می برند. امروز آنها خبرگزاری، رسانه و شبکه های ماهواره ای راه می اندازند و می خواهند ذهن جوانان ما را به انحراف بکشانند و در اعتقادات آنان شک و شبهه بوجودآورند.

میرسلیم اظهار کرد: راه مبارزه با فروپاشی اعتقادی که شهید نواب صفوی طی کرد، ایستادگی در مقابل ابزارها و سیاست های دشمن است. ما همواره باید دشمن و شگردهای او را بشناسیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: رهبر معظم انقلاب از چند سال پیش مدام می فرمودند که دشمن خود را بشناسید و بدانید که آمریکا هیچگاه با شما رفیق نخواهد شد چراکه ذات آنها با شما دشمن است.

وی گفت: البته این عیبی ندارد که عده ای به مذاکرات بین المللی می روند و می خواهند حقانیت ما را به اثبات برسانند و نشان دهند که ملت ما مظلوم واقع شده است اما نباید دل به آمریکا و امثالهم بست بلکه باید همواره بر قابلیت های ذاتی و درون زای خود تکیه کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جوانان ما زحمات بسیاری را برای پیشرفت دانش هسته‌ای کشیده‌اند، تصریح کرد: تمام آنچه بعنوان مذاکرات هسته ای در سه سال گذشته انجام گرفته است و درنهایت به امضای برجام منتهی شد، از نظر شناساندن حقانیت ایران در فضای بین‌المللی بسیار مفید بود. مذاکره کنندگان ما در این گفتگوها به مردم دنیا ثابت کردند که ما بدنبال آدم کشی نیستیم ولی در عین حال از حق علمی خود کوتاه نمی‌آییم.

وی افزود: اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که دل بستن به آمریکا و اینکه گفته شود پس از امضای برجام همه مسائل و مشکلات حل خواهد شد و آمریکایی ها نیز سرتعظیم به پیشگاه ما فرود آورده‌اند، اشتباه و عین سادگی است.

میرسلیم در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص فتنه ۸۸ و فرآیند قانونی اعتراض به نتایج انتخاباتی، اظهار کرد: ملاک های این مساله در قوانین اساسی و عادی کاملا مشخص است. اگر کسی اعتراض داشته باشد، اعتراضش را تقدیم شورای نگهبان می‌کند و مثلا می‌گوید در فلان صندوق تقلب شده است. شورای نگهبان هم درحضور شخص معترض صندوق را باز می‌کند و شمارش آراء را انجام می‌دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اما اگر کسی قبل از اینکه وارد صحنه شکایت قانونی خود شود، شروع به بد و بیراه گفتن به نظام کند و احساسات هواداران خود را علیه حکومت تحریک نماید و اردوکشی های خیابانی راه بیاندازد و جامعه را به آشوب بکشاند، اسمش فتنه است. بنابراین معنای فتنه را باید خروج از قانون بنامیم.

وی گفت: مقام معظم رهبری در جریانات سال ۸۸ به دقت مراقب این بودند که قانون اساسی کشور لطمه نخورد و زیربنای جمهوری اسلامی سست نشود. اگر قرار باشد هرکسی بخاطر شکست در انتخابات داد و قال راه بیندازد و شلوغ بازی کند، باید همیشه بعد از هر انتخاباتی جنگ و جدال در کشور داشته باشیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه نباید قواعد سیاسی حاکم بر کشور را زیر سوال برد، تصریح کرد: هرکسی بخواهد این قواعد را زیر سوال ببرد باید حذف شود.

میرسلیم خاطرنشان کرد: متاسفانه جوسازی های پیرامون این مساله باعث شد که کار این موضوع به درازا بکشد. من یادم می آید در سال ۸۸ بهمراه مرحوم عسگراولادی چندین بار با این آقایان صحبت کردیم. آقای عسگراولادی به آنها می‌گفت شما رای اقلیت را آورده اید اما می‌توانید بعنوان یک فعال سیاسی از عملکرد دولت مستقر انتقاد کنید و دور بعدی انتخابات ممکن است شما رای آورید. همان آقا سخنان مرحوم عسگراولادی را قبول کرد اما وقتی از اتاق بیرون آمدیم دیدیم یک عده فتنه گر دوباره آمدند و نظرش را عوض کردند. من خودم شاهد بودم که مرحوم عسگراولادی خیلی تلاش کرد تا این آتش را بخواباند اما برخی افراد نگذاشتند این آتش خاموش شود.

وی تصریح کرد: ریشه این فتنه‌گریها باید خشکانده شود والا آینده نظام جمهوری اسلامی در معرض خطر قرار می‌گیرد. فتنه یعنی آنها ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کردند اما حاضر نشدند پای شمارش مجدد صندوق‌ها بیایند و می‌خواستند کلا نظام را زیر سؤال ببرند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به شاخصه های انقلاب و انقلابی‌گری گفت: درانقلاب ۵۷ انقلابیون توانستند نظام قبلی را به هم بریزند و در عین حال ساختار جدید حکومت را مستقر کنند. ارزش های یک انقلاب هم در شکل گیری و تثبیت آن تأثیر بسزایی دارد؛ ارزش های انقلاب ما، ارزش های علوی و عاشورایی بود و همین ارزشهاست که امروز شهدای مدافع حرم را پرورش می‌دهد.

میرسلیم با بیان اینکه ایجاد یک نظام مهم است اما حفظ، باروری و بالندگی آن مهمتر است، گفت: فرزندان و نوادگان ما باید بتوانند پرچم انقلاب را حفظ کنند. بنابراین امروز انقلابی کسی است که پاسدار ارزش های انقلاب باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درخصوص علل برخی معضلات فرهنگی و اچتماعی در جامعه همچون افزایش نرخ طلاق و اعتیاد و راهکارهای برون رفت از آن، تاکید کرد: راه حل این معضلات کار انقلابی و توجه به همه ابعاد آن است. کار انقلابی یعنی اقدام بدون ساده لوحی و با اطلاع از تمامی تحرکات دشمن. ما اگر دشمن خود را نشناسیم و از ترفندهای او غافل باشیم هرلحظه ممکن است برما غلبه کند.

وی افزود: ما در طول ۷، ۸ سال گذشته در برخی مقاطع سستی کردیم و صهیونیست‌ها توانستند داعش را بوجود بیاورند؛ این سستی از ما بعید بود. ما باید دقت می‌کردیم و خط و ربط آمریکا و صهیونیسم را می‌خواندیم. البته ما داعش را به لطف خدا سرنگون خواهیم کرد اما اگر از ابتدا جلوی شکل گیری آن را می‌گرفتیم، برازنده تر بود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت کار حزبی در کشور و معرفی افراد واجد صلاحیت از مجرای یک حزب به انتخابات، اظهار کرد: متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گروههای مختلف سیاسی در کشور اعم از مجاهدین خلق، چپی‌ها، پیکار و … خرابکاری‌های زیادی کردند و باعث شدند مردم نسبت به گروه‌های سیاسی بدبین شوند. ما هم تا آمدیم به مردم بگوییم این گروه‌ها غیرقانونی اند، کشور گرفتار جنگ تحمیلی و شهادت بزرگانی همچون رجایی، باهنر و بهشتی شد.

میرسلیم در ادامه به آخرین جلسه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: در آن جلسه که روز یکشنبه ۱۹ دی ماه برگزار شد، مرحوم آیت الله هاشمی می‌گفت راه حل همه مسائل، بحران‌ها و مشکلات کشور این است که مانند دوران ریاست جمهوری خود من رئیس‌جمهور با رهبری یکپارچه باشند و سپاه و صدا و سیما و دیگر ارکان نیز همراه آنها حرکت کنند. اگر بخواهیم این مهم انجام بگیرد باید دولت پیاده کننده خطی باشد که رهبری ابلاغ کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درخصوص تعیین رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از آقای هاشمی رفسنجانی یک ریاست حقوقی بود یعنی رئیس‌جمهور ریاست مجمع را هم برعهده داشت. اما مقام معظم رهبری بعد از اینکه دو دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی به اتمام رسید و برای اینکه وی برای ادامه خدمتگزاری به نظام در مقام شایسته‌ای قرارگیرد، او را بعنوان رئیس مجمع تشحیص انتخاب کردند؛ یعنی ریاست مجمع تبدیل به یک جایگاه حقیقی شد.

میرسلیم افزود: امروز که آقای هاشمی از دنیا رفته‌ است، معلوم نیست که یک شخص حقیقی جایگزین وی می‌شود یا اینکه ریاست مجمع مجددا تبدیل به یک ریاست حقوقی خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: رئیس مجمع باید کسی باشد که همانند آقای هاشمی بر همه ابعاد و زوایای اداره مجمع اشراف داشته باشد.