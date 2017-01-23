منصوریان به ترکیب برنده دست می زند؟

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان بعد از دیدار با نفت و پیروزی سه بر صفر مقابل این تیم در آبادان در مواجهه با انتقادها در مورد تغییرات بیش از اندازه در ترکیب استقلال اعلام کرد که ترکیب ثابت ندارد و همه ۲۲ بازیکن او در ترکیب استفاده خواهند شد.

بسیاری از کارشناسان عدم موفقیت استقلال را در این فصل تغییرات گسترده و نرسیدن به ترکیب ایده آل و ثابت نگه داشتن آن می دانند.

پس از دیدار استقلال با سپاهان اصفهان که یکی از بهترین بازی های استقلال در نقش جهان رقم خورد استقلال با این ترکیب به میدان رفت: «حسین حسینی، مگویان، پادوانی، مجید حسینی، میلاد زکی پور، امید ابراهیمی، فرشید اسماعیلی، بهنام برزای، مجتبی حقدوست، کاوه رضایی و جابر انصاری»

در بازی های بعدی دوباره ترکیب استقلال توسط منصوریان به هم خورد و باز هم نتایج و جنس بازی راضی کننده نبود تا اینکه در دیدار با نفت استقلال با این ترکیب به میدان رفت: «مهدی رحمتی، مجید حسینی، رابسون جانواریو، وریا غفوری، میلاد زکی پور، امید نورافکن، امید ابراهیمی، مجتبی حق دوست، بهنام برزای، کاوه رضایی و علی قربانی»

حالا پرسش اینجاست که آیا منصوریان باز هم به ترکیب اصلی و برنده دست می زند و دوباره آزمون و خطا را در دستور کار خود قرار می دهد یا اینکه اینبار به تیمی که سه گل در آبادان می زند اعتماد می کند؟ نکته در مورد منصوریان اینجاست که او حالا دو بازیکن جدید نام دار را هم احتمالا در اختیار خواهد داشت و بازی ندادن به تیموریان و جباروف کار ساده ای نیست و نمی توان به سادگی از کنار این اسامی گدشت.

با این وجود در همان اروپایی که منصوریان به آن استناد می کند و می گوید در فوتبال روز دنیا ۲۲ بازیکن به میدان می روند اصول دیگری هم وجود دارد که می گوید:«به ترکیب برنده نباید دست زد». حالا منصوریان مانده و دو اصل از فوتبال روز دنیا که هر دو با هم منافات دارند، باید دید او چه تصمیمی خواهد گرفت.

استقلال در هفته نوزدهم لیگ برتر روز جمعه ساعت ۱۶:۴۵ میزبان تیم پیکان در ورزشگاه آزادی خواهد بود.