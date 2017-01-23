نخستین جلسه رسمی ستاد انتخابات خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان رضوی، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی در نخستین جلسه رسمی این ستاد اظهار کرد: دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، باید همچون دوره های گذشته سالم، صحیح، در کمال آرامش و امنیت، با مشارکت حداکثری و توأم با عدالت و شفافیت برگزار شود.

سیدجواد حسینی با بیان اینکه مراحل مختلف این انتخابات اعم از ثبت نام و بررسی صلاحیت ها طبق جدول زمانبندی وزارت کشور در موعد مقرر برگزار می شود؛ افزود: رویکرد و میثاق دولت یازدهم اجرای قانون انتخابات است.

وی گفت: تنها آوردگاه مشارکت ملی که همه مردم در آن حضور دارند و یک نفر را انتخاب می کنند انتخابات ریاست جمهوری است و از این منظر رئیس جمهور به واسطه انتخاب مستقیم ملت، پاسبان قانون اساسی تلقی می شود.

حسینی ادامه داد: در انتخابات شوراها، ۱۲۰ هزار نفر وارد عرصه اجرایی کشور می شوند که باید زمینه حضور افراد توانمند را از طریق مشارکت حداکثری و شایسته سالاری فراهم کرد زیرا ورود افراد شایسته و کارآمد در عرصه انتخابات، موجب تسهیل مدیریت کشور می شود.

وی با اشاره به میانگین حضور ۶۲ درصدی مردم ایران در انتخابات، تصریح کرد: به طور متوسط ۳۸ درصد از واجدان شرایط شرکت در انتخابات در این عرصه حضور ندارند که باید زمینه حضور آنان فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی مشارکت حداکثری در انتخابات را راهبرد اساسی نظام و رهبری دانست و گفت: برای تحقق آن، همه دستگاه ها بویژه فرمانداران و بخشداران مسئول هستند.

حسینی عنوان کرد: بر این اساس موظفیم اطلاع رسانی، اعتمادسازی و ایجاد رضایت را در دستور کار همیشگی و کاری خود قرار دهیم تا در خلق کتاب شکوهمند انتخابات، همه به شکل حداکثری حاضر شوند.

رئیس ستاد انتخابات استان با معرفی اعضای ستاد انتخابات استان و کمیته های شش گانه انتخابات افزود: روسای کمیته ها باید بنا بر ضرورت اعضای خود را انتخاب کنند و ضمن تشکیل جلسات کمیته های ذیل ستاد، مستندسازی اقدامات آن ها و اطلاع رسانی را در دستور کار خود قرار دهند.

حسینی، فعال شدن دبیرخانه انتخابات در استان را ضروری دانست و از مشخص شدن اعضای هیات بازرسی و اجرایی ستاد انتخابات استان خبر داد.

وی با تاکید بر افزایش هماهنگی ستاد انتخابات با هیات های نظارت ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، افزود: آسیب شناسی انتخابات در دوره های گذشته، مستندسازی، اطلاع رسانی هماهنگ و آگاهی دقیق به قانون از وظایف عمده ستاد انتخابات استان است.