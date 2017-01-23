ملی پوشان جوان ایرانی گام اول را با پیروزی مقابل میزبان برداشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان جوان کشورمان در این دیدار، که اولین دیدار مسابقات نیز محسوب می شد، در چهار کوارتر به برتری دست یافتند و اکنون با کسب این پیروزی، امروز ساعت ۱۸ به وقت محلی بانکوک مقابل هند به میدان می روند.

در کوارتر اول تیم ایران با نتیجه ۲۵ بر ۷ به برتری دست یافت و در کوارتر دوم و سوم نیز به ترتیب با نتایج ۴۵ بر ۲۰ و ۵۵ بر ۳۰ پیروز میدان بود. نمایندگان کشورمان در کوارتر چهارم و پایانی با نتیجه ۷۳ بر ۴۱ مجددا بر تیم حریف غلبه کردند و پیروز قاطع میدان شدند.

پیش از برگزاری این دیدار مراسم افتتاحیه با حضور ۶ تیم حاضر این مسابقات برگزار و رقابت های انتخابی قهرمانی جوانان جهان در منطقه ی آسیا و اقیانوسیه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

این مسابقات برای کسب سهمیه ی رقابت های قهرمانی جوانان جهان که سال آینده به میزبانی کانادا برگزار می شود در حال جریان است و از تیم های حاضر، سه تیم برتر مجوز حضور در این مسابقات را کسب خواهند کرد.

ایران، هند، ژاپن، تایلند، چین و استرالیا، شش تیم حاضر در این مسابقات هستند و این رقابت ها تا روز شنبه، ۹ بهمن ماه در بانکوک برپاست.

تیم ملی بسکتبال باویلچر ایران با ترکیب امیررضا احمدی(ایلام)، مهدی مظلوم(مازندران)، مهدی ماندگار(هرمزگان)، علی کریمی(اصفهان)، مجتبی کمالی(فارس)، محمد سیاری، همایون عسگری، مهدی عباسی (مرکزی)، پیمان میزان، حسنعلی کعبی، سیدمهدی موسوی (تهران)، رضا عیوضی(قم) با سرمربی گری حسن پالار عازم رقابت های انتخابی قهرمانی جهان شده است.

مسعود فلاح به عنوان مربی، حبیب خمجانی به عنوان نماینده فنی در این اعزام همراه با ملی پوشان هستند و سرپرستی کاروان نیز بر عهده ی امیر ماندگار فرد است.