مسئولان استان سمنان وقف را ترویج کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اوقاف استان سمنان، حجت‌الاسلام‌ عبدالله واحدی در مورد اهمیت فرهنگ‌سازی وقف در جامعه اظهار کرد: وقف سنتی حسنه در دین مبین اسلام است که پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) نسبت به جایگاه ویژه آن تأکیدات بسزایی داشته اند، همچنین باید گفت این فریضه ثمرات زیادی برای جامعه به‌ویژه در بحث رشد زیرساخت‌ها و تقویت آن‌ها و رفع مشکلات جامعه دارد.

وی اضافه کرد: وقف ازجمله کارهای نیک و ماندگاری است که واقف ثمرات آن را هم در دنیا و هم در آخرت خواهد دید و پاداش خود را از درگاه خداوند متعال می‌گیرد لذا ابزارهای مهمی برای فرهنگ‌سازی وقف وجود دارد و باید از به‌روزترین ابزارهای اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی در این راستا بهره برد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بابیان اینکه وقف سنت حسنه الهی است که از سوی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) به انجام آن سفارش شده است، گفت: تأثیرات وقف در جامعه را باید در بحث توسعه و تقویت زیرساخت‌ها در حوزه‌های بهداشتی و درمانی گرفته تا آموزشی و پرورشی دید.

آسیب‌های اجتماعی با وقف کاهش می‌یابند

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دامغان گفت: فضای مجازی بستر مناسب نشر فرهنگ وقف است و امروز باید بی‌اعتنایی به حقوق موقوفات از بین برود لیکن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در گوشه‌ای از رسالتشان باید ارزش‌های دینی مانند وقف را نیز به جامعه معرفی کنند.

حجت‌الاسلام مرتضی میرکو بابیان اینکه رسانه ملی هم در این راستا در معرفی مسائل فقهی و دینی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، ابراز داشت: فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بستر مناسب نشر و معرفی فرهنگ وقف با خیرات و برکات آن است و در نقطه مقابل نیز باید سرنوشت افرادی که حقوق موقوفات را رعایت نکرده‌اند را در نظر داشت لذا اثرات وقف و آیات و روایات باید در شبکه‌های اجتماعی بیان شود.

وی بابیان اینکه باید از به‌روزترین امکانات و ابزارهای اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی برای نشر فرهنگ وقف استفاده کرد، افزود: تعداد قابل‌توجهی از موقوفات با نیات عزاداری ایجادشده و باید از وقف در حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک گرفت؛ زیرا وقف جزو احکام ثانویه است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان با تأکید بر اینکه موقوفات قرآنی کم است، اضافه کرد: موقوفات در مباحث قرآنی محدودند و باید از ظرفیت وقف در مباحث تعلیم و تربیت و تحصیل دانش‌آموزان بی‌سرپرست استفاده کرد.