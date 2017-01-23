واژگونی اتوبوس مسافربری در محور طبس یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه اتوبوس مسافران رفسنجانی یکشنبه شب در محور طبس در استان خراسان جنوبی واژگون شد و یک نفر کشته و تعدادی مصدوم بر جای گذاشت.

براساس اعلام پلیس راه استان خراسان جنوبی واژگونی اتوبوس در کیلومتر ۴۴ جاده دیهوک به فردوس رخ داده و اتوبوس از مشهد به رفسنجان در حال حرکت بوده است.

براساس اعلام پلیس راه استان خراسان جنوبی از ۲۵ سرنشین و خدمه خودرو یک نفر فوت و تعدادی مجروح شدند که با توجه به اعزام مصدومان به شهرهای مختلف استان، آمار دقیقی از تعداد مجروحان در دست نیست.

بنابر بررسی های اولیه صحنه تصادف، علت حادثه بی احتیاطی راننده اتوبوس در کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده تشخیص داده شده است.