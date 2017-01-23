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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

تاکید رئیس جمهوری موقت کره جنوبی بر استقرار سامانه موشکی تاد

تاکید رئیس جمهوری موقت کره جنوبی بر استقرار سامانه موشکی تاد

رئیس جمهوری موقت کره جنوبی امروز با اشاره به اقدامات کره شمالی تایید کرد که این اقدامات نشان می دهد سئول باید به سرعت سامانه موشکی تاد را مستقر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «هوان کیو آهِن» رئیس جمهوری موقت کره جنوبی با اشاره به فعالیت های کره شمالی گفت: با توجه به افزایش تهدیدات موشکی کره شمالی ما نباید در استقرار سیستم موشکی تاد آمریکا تاخیر داشته باشم.

رئیس جمهوری موقت کره در ادامه افزود: کره شمالی در حال گسترش توان هسته ای و فناوری ساخت تسلیحات هسته ای است. پیونگ یانگ همچنین در حال ایجاد تغییرات در این گونه تسلیحات است بنابراین ما نباید در استقرار سامانه تاد تاخیر داشته باشیم.

در هفته گذشته اعلام شد که به دلیل برخی مشکلات استقرار سامانه موشکی تاد در کره جنوبی به تاخیر افتاده است.

آمریکا به بهانه مقابله با موشک های کره شمالی قصد استقرار سامانه موشکی در کره جنوبی را دارد اما چین معتقد است این اقدام واشنگتن با هدف محدود سازی پکن انجام می شود.

کد مطلب 3884976
عبدالحمید بیاتی

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