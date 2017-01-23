تاکید رئیس جمهوری موقت کره جنوبی بر استقرار سامانه موشکی تاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «هوان کیو آهِن» رئیس جمهوری موقت کره جنوبی با اشاره به فعالیت های کره شمالی گفت: با توجه به افزایش تهدیدات موشکی کره شمالی ما نباید در استقرار سیستم موشکی تاد آمریکا تاخیر داشته باشم.

رئیس جمهوری موقت کره در ادامه افزود: کره شمالی در حال گسترش توان هسته ای و فناوری ساخت تسلیحات هسته ای است. پیونگ یانگ همچنین در حال ایجاد تغییرات در این گونه تسلیحات است بنابراین ما نباید در استقرار سامانه تاد تاخیر داشته باشیم.

در هفته گذشته اعلام شد که به دلیل برخی مشکلات استقرار سامانه موشکی تاد در کره جنوبی به تاخیر افتاده است.

آمریکا به بهانه مقابله با موشک های کره شمالی قصد استقرار سامانه موشکی در کره جنوبی را دارد اما چین معتقد است این اقدام واشنگتن با هدف محدود سازی پکن انجام می شود.