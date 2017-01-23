ارسال ۱۵۰۰ اثر به جشنواره «مهر بیکران» در همدان

هادی فیض منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به‌دنبال ارتقای فرهنگ عمومی به ویژه در محلات هستند، گفت: جشنواره «مهر بیکران» با هدف گسترش فرهنگ مهدوی، تعمیق بعد معرفتی جوانان مساجد در حوزه مهدویت و ایجاد پیوند قلبی جوانان با امام زمان‌(عج) برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اتمام زمان برگزاری جشنواره «مهر بیکران» در دو بخش دل نوشته و خوشنویسی بیش از یک هزار و ۵۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی افزود: این دوره از جشنواره با همکاری ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان با محویت زیارت آل یاسین برگزار می شود.

مدیر دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان با بیان اینکه مسابقه خوشنویسی از عبارت زیارت آل یاسین و مسابقه اینترنتی مفاهیم زیارت آل یاسین از بخش های جشنواره است، اظهار داشت: رشته های مسابقه خوشنویسی شامل نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث است.

فیض منش گفت: پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به آدرس www.javananemasajed.ir فعال است.

وی بیان کرد: داوری آثار بعد از اتمام مهلت تا ۱۸ اسفند ۹۵ از طریق پایگاههای اطلاع رسانی جشنواره اعلام خواهد شد.