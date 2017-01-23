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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

اعلام برنامه اکران فیلم های جشنواره منطقه ای سینمای جوان درمشهد

اعلام برنامه اکران فیلم های جشنواره منطقه ای سینمای جوان درمشهد

مشهد ـ دبیراجرایی پنجاه و پنجمین جشنواره سینمای جوان بینالود «مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام» از اعلام برنامه های سومین روز این جشنواره در مشهد خبر داد.

نسرین شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز سوم این جشنواره نشست انیمیشن و رسانه های نوین با حضور استاد سحر خیز از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح در سالن امام رضا(ع) برگزار می شود.

وی در خصوص دیگر برنامه های در نظر گرفته شده این جشنواره افزود: کارگاه آشنایی با ادوات و تجهیزات جدید نورپردازی نیز در دو نوبت صبح و بعدظهر در اتاق ۷۹ مجتمع امام رضا(ع) شکل می گیرد.

مدیر انجمن سینمای جوان خراسان رضوی ادامه داد: همچنین اردوی عکاسی طبیعت نیز در روستای کنگ و مجموعه گردشگری چالیدره با حضور عکاسانی از سراسر کشور برپا خواهد شد.   

دبیراجرایی پنجاه و پنجمین جشنواره سینمای جوان بینالود «مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام» تصریح کرد: این جشنواره که از دوم در سینما شهید اصغرزاده مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع) واقع در پارک ملت مشهد آغاز شده، عصر امروز از ساعت ۱۸ با حضور مسئولان و هنرمندان کشوری در سالن شهید اصغر زاده مجتمع امام رضا(ع) مشهد به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 3884980

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