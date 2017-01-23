اعلام برنامه اکران فیلم های جشنواره منطقه ای سینمای جوان درمشهد

نسرین شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز سوم این جشنواره نشست انیمیشن و رسانه های نوین با حضور استاد سحر خیز از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح در سالن امام رضا(ع) برگزار می شود.

وی در خصوص دیگر برنامه های در نظر گرفته شده این جشنواره افزود: کارگاه آشنایی با ادوات و تجهیزات جدید نورپردازی نیز در دو نوبت صبح و بعدظهر در اتاق ۷۹ مجتمع امام رضا(ع) شکل می گیرد.

مدیر انجمن سینمای جوان خراسان رضوی ادامه داد: همچنین اردوی عکاسی طبیعت نیز در روستای کنگ و مجموعه گردشگری چالیدره با حضور عکاسانی از سراسر کشور برپا خواهد شد.

دبیراجرایی پنجاه و پنجمین جشنواره سینمای جوان بینالود «مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام» تصریح کرد: این جشنواره که از دوم در سینما شهید اصغرزاده مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع) واقع در پارک ملت مشهد آغاز شده، عصر امروز از ساعت ۱۸ با حضور مسئولان و هنرمندان کشوری در سالن شهید اصغر زاده مجتمع امام رضا(ع) مشهد به کار خود پایان می دهد.