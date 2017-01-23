سجاد افشاریان جایگزین کاظم سیاحی در نمایش «نگاهمان می کنند»

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد افشاریان طی ۲ اجرای نمایش«نگاهمان می کنند»به کارگردانی محمدرضا اصلی که در بخش نسل نو سی و پنجمین جشنواره بین المللی تاتر فجر روی صحنه می رود، جایگزین کاظم سیاحی شد.

نمایش«نگاهمان می کنند»به نویسندگی نغمه ثمینی نهم بهمن ماه طی دو نوبت ۱۷و۲۰ در تالار استاد ناظر زاده مجموعه ایرانشهر در بخش مسابقه نسل نو روی صحنه می رود. این نمایش پیش از این در تماشاخانه مسعودیه و تالار ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است و نازنین فراهانی، سجاد افشاریان، شیدا خلیق، فرشته صدرعرفایی، مسعود کرامتی، سام قریبیان بازیگران این اثر نمایشی هستند.

این نمایش در سه اپیزود و با مضمونی اجتماعی، نگاهی به معضلات فرهنگی، شک و تردید، خیانت و لو رفتن فضای خصوصی افراد در دنیای امروز دارد و نمایش در سه اپیزود به سه شکل،‌ نگاه کردن، زیر نگاه بودن و برداشتن دیوارها در دنیای انسان معاصر می پردازد

سایر عوامل این اجرا عبارتند از نویسنده: نغمه ثمینی، کارگردان: محمدرضا اصلی،ت هیه کننده: شهنام شهباززاده، آهنگساز: مهیار علیزاده، طراح صحنه: داریوش پیرو، طراح لباس: مارال جیرانی، طراح گریم: الهام صالحی و طراح گرافیک: آرمان کوچکی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: پریسا گودرزی، دستیار دوم کارگردان و منشی صحنه: ماهگل کرامتی، عکاس: رضا معطریان، ساخت تیزر و فیلمبردار پشت صحنه: کسرا پرتوی، مدیران صحنه: بهزاد رستمی و امید جمشید پور، مشاور رسانه: مریم رودبارانی، تبلیغات مجازی: امیر قالیچی.