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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

دبیر جشنواره فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد؛

ثبت ۲۵۰ اثر از بوشهر برای شرکت در جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

ثبت ۲۵۰ اثر از بوشهر برای شرکت در جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

بوشهر - دبیر جشنواره فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تاکنون بیش از ۲۵۰ اثر در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای شرکت در هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنت‌الهدی دشتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون در بخش هنرهای تجسمی جشنواره، حدود ۱۸۵ اثر، در بخش ادبی ۵۱ اثر، در بخش هنرهای نمایشی ۱۴ اثر توسط دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به ثبت رسیده و در بخش موسیقی و تئاتر نیز به‌زودی هشت اثر ثبت خواهد شد.

وی افزود: ثبت آثار، نسبت به سال‌های پیش روند چشمگیری دارد و ایجاد رقابت و نشاط و پویایی در بین دانشجویان باعث خرسندی است و تا حدودی اهداف در نظر گرفته‌شده را محقق می‌سازد.

دبیر جشنواره فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: در این رویداد بزرگ، برای اولین بار در بخش‌های کارکنان، اساتید و جامعه پزشکی، موضوع آزاد نیز در نظر گرفته‌شده که بر اساس ابلاغ معاونت فرهنگی وزارت متبوع، شرکت در جشنواره، در ارتقای اساتید و ارزشیابی عملکرد کارکنان مؤثر خواهد بود.

دشتی اضافه کرد: وجود جشنواره‌ای فرهنگی وسیله‌ای برای شناسایی استعدادها و توانمندی‌ها، تزریق شور و نشاط به بدنه دانشجویان و استفاده از ابزار هنر برای تولید محصولاتی فاخر و ارزشمند خواهد بود.

وی گفت: خوشبختانه بحث سلامت و ازدواج سالم و پایدار از مقوله‌هایی است که در جشنواره هشتم، نگاه ویژه‌ای به آن شده و به آثار تولیدی در این بخش‌ها جوایز ارزنده و تقدیر ویژه در نظر گرفته‌شده است که این، نشان از هوشمندی و برنامه‌ای هدفمند در راستای ارتقای سلامت معنوی و جسمی با زبان هنر است.

این کارشناس فرهنگی خاطرنشان کرد: پرداختن به جشنواره فرهنگی، در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی و رعایت تمام استاندارهای لازم در حال اجراست و ما وظیفه‌داریم یک زنجیره خوب فرهنگی ایجاد کنیم که تمام علایق و سلایق را بتوانیم جذب و تحت پوشش قرار دهیم که خوشبختانه با تدابیر و تمهیدات لازم از سوی وزارت متبوع و همکاری ریاست دانشگاه و معاون فرهنگی دانشجویی، شاهد انقلاب فرهنگی در سال‌های اخیر در سطح دانشگاه خواهیم بود.

کد مطلب 3884993

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