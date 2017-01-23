ثبت ۲۵۰ اثر از بوشهر برای شرکت در جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، بنتالهدی دشتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون در بخش هنرهای تجسمی جشنواره، حدود ۱۸۵ اثر، در بخش ادبی ۵۱ اثر، در بخش هنرهای نمایشی ۱۴ اثر توسط دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به ثبت رسیده و در بخش موسیقی و تئاتر نیز بهزودی هشت اثر ثبت خواهد شد.
وی افزود: ثبت آثار، نسبت به سالهای پیش روند چشمگیری دارد و ایجاد رقابت و نشاط و پویایی در بین دانشجویان باعث خرسندی است و تا حدودی اهداف در نظر گرفتهشده را محقق میسازد.
دبیر جشنواره فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: در این رویداد بزرگ، برای اولین بار در بخشهای کارکنان، اساتید و جامعه پزشکی، موضوع آزاد نیز در نظر گرفتهشده که بر اساس ابلاغ معاونت فرهنگی وزارت متبوع، شرکت در جشنواره، در ارتقای اساتید و ارزشیابی عملکرد کارکنان مؤثر خواهد بود.
دشتی اضافه کرد: وجود جشنوارهای فرهنگی وسیلهای برای شناسایی استعدادها و توانمندیها، تزریق شور و نشاط به بدنه دانشجویان و استفاده از ابزار هنر برای تولید محصولاتی فاخر و ارزشمند خواهد بود.
وی گفت: خوشبختانه بحث سلامت و ازدواج سالم و پایدار از مقولههایی است که در جشنواره هشتم، نگاه ویژهای به آن شده و به آثار تولیدی در این بخشها جوایز ارزنده و تقدیر ویژه در نظر گرفتهشده است که این، نشان از هوشمندی و برنامهای هدفمند در راستای ارتقای سلامت معنوی و جسمی با زبان هنر است.
این کارشناس فرهنگی خاطرنشان کرد: پرداختن به جشنواره فرهنگی، در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر امسال متفاوتتر از سالهای گذشته با برنامهریزی و رعایت تمام استاندارهای لازم در حال اجراست و ما وظیفهداریم یک زنجیره خوب فرهنگی ایجاد کنیم که تمام علایق و سلایق را بتوانیم جذب و تحت پوشش قرار دهیم که خوشبختانه با تدابیر و تمهیدات لازم از سوی وزارت متبوع و همکاری ریاست دانشگاه و معاون فرهنگی دانشجویی، شاهد انقلاب فرهنگی در سالهای اخیر در سطح دانشگاه خواهیم بود.
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