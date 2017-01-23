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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خبر داد:

برخورداری ۱۴۷ هزار خانوار روستایی آذربایجان شرقی از مسکن مقاوم

برخورداری ۱۴۷ هزار خانوار روستایی آذربایجان شرقی از مسکن مقاوم

تبریز - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی از رخورداری ۱۴۷ هزار خانوار روستایی استان از مسکن مقاوم و بادوام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: تاکنون ۱۴۷ هزار خانوار روستایی آذربایجان شرقی توانسته اند با دریافت تسهیلات قرض الحسنه طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و با نظارت فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مسکن مقاوم و با دوام برخوردارشوند.

وی در ادامه افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته از تعداد ۲۸۳ هزار واحد مسکونی موجود در استان، بیش از ۱۴۷ هزار مساکن روستایی با متوسط ۵۲ درصد و با استفاده از تسهیلات کم بهره طرح ویژه بهسازی و بازسازی قرض الحسنه روستایی مقاوم سازی شده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با اشاره به اینکه هر ساله بسیاری از سکونتگاه های کشور به ویژه در مناطق روستایی در معرض خطر و تهدید حوادث طبیعی قرار دارند، اظهار کرد: بنیاد مسکن برای مقابله با تهدید سوانح طبیعی و پیشگیری پیش از وقوع سانحه، اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی سکونتگاه های آسیب پذیر روستایی را در دستور کار خود قرار داده است.

باباپور تصریح کرد: طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی از سال ۷۴ توسط بنیاد مسکن با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقاء سطح ایمنی، بهداشتی، رفاه و آسایش مسکن روستایی آغاز شده و برای تسریع و دستیابی به اهداف این طرح و با توجه به کسب تجارب ارزنده و شناسایی نقاط ضعف و کمبود گذشته، طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی درسال ۸۴ در هیات دولت مطرح شد و به تصویب رسید.

کد مطلب 3884996

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