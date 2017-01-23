اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال برای اجرای شبکه های آبیاری در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج کرمی اظهار کرد: این اعتبار برای اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح ۳۸ هزار و ۲۰۰ هکتار در بخش های مرکزی و موسیان، هزینه می شود.
وی افزود: از این مقدار دو هزار و ۲۰۰ هکتار در شبکه های آبیاری و زهشکی درجه ۲ و ۳ شامل کانال کشی، شبکه کم فشار و شبکه تحت فشار در میمه، چهار هزار هکتار در دویرج و ۳۲ هزار هکتار در عین خوش، دشت عباس و فکه در حال اجرا است.
مدیر جهاد کشاورزی دهلران از بهره برداری ۱۵ هزار هکتار از شبکه های فرعی آبیاری و زهشکی این شهرستان همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ها یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
کرمی تاکید کرد: اجرای شبکه های فرعی در سطح شهرستان در دو سال گذشته توسط دولت تدبیر و امید نسبت به دولت های قبل بی سابقه است.
شهرستان دهلران با داشتن ۱۱۵ هزار هکتار اراضی قابل کاشت سالانه نیمی از محصولات کشاورزی استان ایلام را تولید می کند
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