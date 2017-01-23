اورژانس باید سازمان شود/ ماسک امدادگران پلاسکو استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیرحسین کولیوند روز دوشنبه در نشست خبری، گفت: از روز اول حادثه پلاسکو تا کنون ۱۹۷ نفر تحت درمان قرار گرفتند که ۱۵۲ نفر آنها در محل حادثه به صورت سرپایی و ۴۵ نفر برای ادامه درمان، به بیمارستانها و مراکز درمانی تهران، منتقل شدند که ۴۱ نفر از آنها ترخیص شدند و در حال حاضر ۳ نفر در بیمارستان بستری هستند.

وی اظهار داشت: به دلیل دود غلیظ ناشی از آتش، تعداد قابل توجهی ماسک استاندارد بین نیروهای امدادی حاضر در محل حادثه پلاسکو، توزیع شد و برای اولین بار دو دستگاه جدید برای نیروهایی که دچار مسمومیت با گاز دی اکسید شده بودند، استفاده شد.

سرپرست مرکز اورژانس کشور خاطرنشان کرد: تیم های تخصصی حمایت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت برای کمک به وضعیت آتش نشان ها و خانواده های آنها اقدامات بسیار خوبی را انجام دادند و عملیات آوار برداری سرعت مناسبی دارد که نیاز به حضور پررنگ اورژانس مانند ساعات اولیه حادثه نیست.

کولیوند با بیان اینکه تعداد دستگاه های آمبولانس حاضر در محل حادثه پلاسکو، متناسب با نیازها است، افزود: در حال حاضر نیروهای پرستاری و تخصصی پزشکی مانند طب اورژانس و برخی تخصص های دیگر در کنار نیروهای امدادی حاضر هستند اما از روز اول حادثه تا کنون، بیمارستان های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین نیروهای پیراپزشکی، آمادگی بسیار خوبی داشتند.

سرپرست مرکز اورژانس کشور در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا اورژانس در این حادثه با کمبود تجهیزات و آمبولانس روبرو بود، گفت: هیچ کمبودی از نظر آمبولانس، تجهیزات و نیروی انسانی در حادثه پلاسکو نداشتیم و یکی از نقاط قوت نیروهای امدادی، حضور نیروهای اورژانس بود و بسیاری از آتش نشان ها به ما می گفتند که حضور نیروهای اورژانس برای ما امید ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: نیروهای آتش نشانی از ماسک های مخصوص خود استفاده می کردن اما برای سایر نیروهای امدادی از ماسک های توزیع شده N۹۵ که استاندارد است، استفاده می کردند.

کولیوند گفت: لازم است که تجهیزات زمینی، هوایی و نیروی انسانی اورژانس تقویت شود تا در صورت بروز چنین حوادث بزرگی، با هیچ مشکلی روبرو نشویم خوشبختانه با پیشنهاد وزیر بهداشت و تصویب نمایندگان مجلس، ایجاد سازمان اورژانس در دستور کار قرار گرفته که می تواند مشکلات آن را کاهش دهد.