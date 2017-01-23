برخورد با ۵۶ مورد تخلف در حوزه اراضی کشاورزی استان کرمانشاه

انشاءالله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نظارت و بازرسی گشت‌های حفاظتی مدیریت امور اراضی استان گفت: ۱۶ گشت حفاظتی موارد مربوط به اراضی کشارزی در استان را رصد می کنند.

وی افزود: از این تعداد ۳ گشت در مرکز استان و ۱۳ گشت نیز در ۱۳ شهرستان دیگر استان فعالیت دارند.

مدیر اموراراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: از این تعداد ۷ گشت به مرکز استان متصل بوده و فعالیت های آنها به صورت برخط و به روز رصد می شود و ۷ شهرستان دیگر نیز به صورت ماهانه گزارشات خود را ارائه می کنند.

وی در خصوص موارد نظارتی مورد بررسی گشت های حفاظتی گفت: تعدادی از فعالیت های گشت های حفاظتی مربوط به گزارشات مردمی مبنی بر تخلفات حوزه اراضی اعم از ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی و از طریق سامانه ۱۳۱ است که گشت های حفاظتی برای بررسی این موضوع به محل های گزارش شده مراجعه و بررسی لازم را انجام می دهند.

کولانی تصریح کرد: گشت های حفاظتی هر شهرستان براساس وظایف ذاتی، زیر نظر جهاد کشاورزی شهرستان و با نظارت مشاور انتظامی امور اراضی استان موارد فوق را مورد بررسی قرار می دهند.

۱۶ گشت حفاظتی در حوزه اراضی استان فعالیت می کنند

وی با یادآوری اینکه ۱۶ گشت حفاظتی در حوزه اراضی استان فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: فعالیت گشت های حفاظتی ما در استان به دو گونه است و تعدادی از آن توسط سیستمی که به این منظور تعریف شده به مرکز استان متصل بوده و توسط کاربر ما در مرکز استان رصد می شوند.

مدیر اموراراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: این گشت ها زوم بندی شده هستند و مکررا نقاط بحرانی در استان را دور زده و رصد می کنند.

وی افزود: ۷ گشت نظارتی در ۷ شهرستان استان نیز که متصل نیستند به صورت ماهانه عملکرد خود را شامل پایش، سرکشی، پیشگیری و نظارت(در صورت نیاز و در برخی موارد به صورت برخورد) به مرکز استان ارائه می کنند.

کولانی گفت: در شرایطی که نیاز به برخورد با موارد تخلف باشد، گشت ها اخطاریه لازم را به جهادکشاورزی شهرستان ابلاغ می کنند تا در صورت نیاز منجر به صدور دستور قضایی شود.

وی بار دیگر اشاره ای به نظارت های گشت های حفاظتی داشت و گفت: نظارت بر اراضی بلاکشت و بایر و نظارت بر مجوزهای صادره از تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۴ مربوط به مدیریت اراضی از جمله موضوعات مورد نظارت گشت های حفاظتی در استان است.

مدیر اموراراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از برخورد با ۵۶ مورد تخلف در حوزه اراضی کشاورزی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و تصریح کرد: از جمله موارد تخلف می توان به ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد که عموما و با توجه به سهولت و ارزش زمین در حوالی شهرهای استان قرار دارند.