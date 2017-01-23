پایان عمر قراردادهای سفید امضاء در گلستان

سعید مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون همه دیدگاه‌ها نسبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدگاه اشتغالی و حل معضل بیکاری است.

وی افزود: این موضوع در شرایطی است که در اساسنامه این وزارت خانه تنظیم و نظارت بر عرضه و تقاضای کار بر عهده ما نهاده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بابیان اینکه ما شغل ایجاد نمی‌کنیم بلکه نظارت و تنظیم اشتغال به وجود آمده وظیفه ماست، ادامه داد: جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت ازجمله دستگاه‌های دخیل در ایجاد اشتغال در استان هستند و درواقع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نیاز اشتغال هر بخش را بشناسد و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون اداره کار هیچ اختیار و اهرم فشاری برای نظارت و برنامه‌ریزی اشتغال ندارد و تنها نقش ارشادی در این حوزه ایفا می‌کند.

تلاش برای حفظ و صیانت از نیروی کار

مازندرانی متذکر شد: بیشتر بر روی حفظ و صیانت از نیروی کار شاغل و حمایت از تشکل‌های کارگری متمرکزشده‌ایم و از ابتدای سال تاکنون هفت هزار بازدید از مراکز صنعتی و صنوف انجام‌شده است.

وی تصریح کرد: این بازدید از صنوف و مراکز صنعتی و نیمه‌صنعتی بیشتر در حوزه حفاظت و ایمنی و حفظ و صیانت از نیروی‌های قدیمی است.

وی از قراردادهای یک‌ساله بین کارگر و کارفرما به‌عنوان یکی از معضلات اشتغال نام برد و خاطرنشان کرد: تلاش داریم نسبت به بازار کار در استان واقع‌بین باشیم و با تغییر روش‌ها هم از کارفرما و هم کارگر حمایت و صیانت کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بیان کرد: عمر قراردادهای سفید امضاء بین کارگر و کارفرما در گلستان به پایان رسیده و آن را قبول نمی‌کنیم اما تا کارگر یا کارفرما خودش شکایت نکند ما ورود نمی‌کنیم مگر آنکه ظلم همگانی اتفاق افتاده باشد.

مازندرانی گفت: دولت، کارگر و کارفرما سه ضلع مثلث کار هستند و ما ناظر و تنظیم‌کننده بازار کار هستیم تا بهره وری افزایش یابد.

وی افزود: تلاش کردیم در سال جاری به موضوعات فرهنگی ورود خوبی داشته باشیم و گفتگو با تشکل‌های کارگری را افزایش دهیم.

وی از برگزاری جشنواره کارگر و کارفرمای نمونه و نشست‌های تخصصی در این حوزه در استان خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون اشتغال و حل معضل بیکاری دغدغه اصلی مردم، جامعه و مسئولان است ازاین‌رو کارهای فرهنگی انجام‌شده کمتر دیده‌شده و انتظار می‌رود ظهور و بروز اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اشتغال دیده شود و این امر کار را برای ما سخت کرده است.