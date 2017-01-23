۶۳ وقف جدید در یزد ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، حجت‌الاسلام حسین زارع‌زاده اظهار داشت: با اقدامات تبلیغی ترویجی صورت گرفته در ماه های اخیر از طریق رسانه‌ها، در مجموع ۶۳ وقف جدید از ابتدای امسال در استان صورت گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به اینکه بخشی از این واقفین بانوان بوده‌اند، افزود: در بررسی نقش فرهنگی زنان در جامعه اگر از دریچه آمار نگاه کنیم نیمی از پیکره جامعه بانوان هستند اما در اجرا و عمل با احتساب نقش مهم زنان متوجه می‌شویم که تمامیت فرهنگ جامعه را بر عهده دارند و سمت و سو و گرایش فکری خانواده بر عهده آنها است.

وی بیان کرد: در موضوع وقف نیز همچون سایر موضوعات فرهنگی، زنان می‌توانند حضور ارزشمندی داشته باشند به طوری که وقتی به آمار وقف‌های یزد نگاه می‌کنیم در بزرگترین وقف‌های یزد زنان بزرگی همچون بی‌بی فاطمه خاتون در قرن نهم هجری و خانش بیگم در قرن دهم هجری اقدام به وقف کرده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد تصریح کرد: در سال جاری نیز ۶۳ وقف جدید از ابتدای امسال توسط مردم نیک‌اندیش در جای‌جای استان ثبت شده که ۱۷ نفر از واقفین در این موقوفات جدید بانوان هستند و سهم بانوان مهریزی در این میان بیشتر است.

زارع‌زاده عنوان کرد: با توجه به ابتکار خوب سازمان اوقاف در ارتباط با انجام وقف‌های گروهی و انفرادی، عرصه برای حضور بانوان در وقف‌های گروهی فراهم شده و می‌توانند اموال خود را به صورت فردی یا گروهی در راه خدا وقف کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به نیازهای امروز جامعه، زنان نیز می‌توانند برای اموری مانند قرآن کریم، علم و آموزش، عرصه سلامت و ترویج دین به شیوه‌های مدرن موقوفاتی را به ثبت برسانند.