پرداخت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به ۳۹ تعاونی در لرستان

علی آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۳۹ پروژه اقتصادی دستگاه های زیرمجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام الله دهه فجر افتتاح می شود، اظهار داشت: اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی برای جامعه هدف کارگری و کارفرمایی و تعاون گران از جمله برنامه های این اداره کل در ایام دهه فجر است.

وی سرکشی از خانواده شهدای کارگر و بازدید از واحدهای موفق در بحث اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامه های ایام دهه فجر دانست و افزود: با افتتاح طرح های اقتصادی در دهه فجر برای ۱۰۰۰ نفر شغل ایجاد می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان یادآور شد: برای بهره برداری از این طرح ها بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

آشتاب با اشاره به اینکه در بحث احیای ظرفیت های راکد حوزه تعاونی ها با تلاش صورت گرفته ۲۴ تعاونی راکد را فعال کردیم، گفت: همچنین ۳۹ تعاونی در استان موفق به دریافت ۲۳ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات رونق تولید شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین ۴۵ تعاونی در استان برای دریافت اعتبارات رونق تولید در مرحله عقد قرارداد هستند.